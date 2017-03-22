Уроженка Минска Дыховичная – о съемках в голливудском «Живом»

Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
У здания парламента Великобритании произошла стрельба
«Замест піццы ўварваліся міліцыя ў штацкім»: Затрыманы Зміцер Дашкевіч
Экс-директора «Миноблавтотранса» приговорили к пяти годам колонии
Някляева ў зоне вылетаў мінскага аэрапорта атакавалі журналісты СТВ
«Выслужыўся»: Менскі БРСМ узначаліў камуніст, які кідаўся на Дашкевіча
В интернете дают советы, что скачать на телефон к 25 марта
Украина запретила въезд российской участнице «Евровидения»
Затрыманы Андрэй Комлік вырабляў з жонкай вопратку ў нацыянальным стылі
Новые неофициальные жертвы операции России в Сирии
Посольство Украины критикует оскорбительные пассажи о своих гражданах, прозвучавшие в Беларуси
Украина подставит плечо Беларуси в поставках нефти. Иранский танкер уже в Одессе
Бобруйск: «Давление идет дикое, но люди разозлились»
Мингорисполком снова отменил встречу с заявителями Дня Воли
Минфин обеспокоен ростом расходов по обслуживанию госдолга
В Могилеве учителей заставили ходить по квартирам и искать «тунеядцев»
Затрыманыя яшчэ два былыя актывісты «Белага легіёна» — супрацоўнікі сілавых структур. Мiнiмум
Задержанного Алеся Евдахо обвиняют в «организации подготовки массовых беспорядков»
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Как Лукашенко сам себе противоречил: 4 удивительные цитаты одного дня
«Лукашенко пытается переложить с себя ответственность»
«Скажу жуткую вещь: надо применить декрет о «тунеядцах» ко всей Беларуси»
Лукашенко рассказал, как в Беларуси задержали боевиков с оружием, готовивших провокацию
Мэра Светлогорска нашли мертвым дома
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
«Последние сравнения из уст Давыдько балансируют на грани разжигания социальной розни»
Литва ответила на «высосанные из пальца небылицы» и «бессмыслицу» Лукашенко
Как анекдот про милиционеров рассмешил весь троллейбус
Война в Кревском замке
«Есть вероятность, что на днях покажут по ТВ новые серии про крыс в ведре»
«Вчера к моим родителям приходили менты, угрожали забрать в интернат сына»
Налоговая инквизиция
«Это подло». Новые заявления Марзалюка, Генпрокуратуры и МВД об акциях протеста
«Людей на улицы выводит экономика. Ее заболтать не получится»
«У нас тут обстановочка». Стрельба и повышенные меры безопасности на границе с Украиной
Тарас: «Никто Рогнеду не насиловал. Это все сказки»
Неусвоенный урок, или Почему белорусы маршируют на граблях
Как я тестировала блага для тунеядцев
Тарас: «Это россияне обозвали нас «белорусами». К нам этот термин никакого отношения не имеет»
«Скотина, за что бьешь?» — шокирующее видео из Минска
Судебный конвейер: «Маскарад» с участием ОМОНа
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Не Бразилией единой: самые яркие карнавалы мира
Как наступает весна в разных уголках планеты
Моуринью объяснил, зачем передал банан футболисту на поле. Фотофакт
В Минске на улицах появились водометы
Фотофакт: Стены в Минске теперь «мироточат» Мясниковичем
Сара едет: красотка на фоне красот
(часть 4)
Лица
22.03.2017
Салiдарнасць
Уроженка Минска Дыховичная – о съемках в голливудском «Живом»

В прокат выходит фильм «Живое» (Life) — фантастический триллер режиссера Даниэля Эспиносы.

В фильме снялись голливудские звезды Райан Рейнольдс, Джейк Джилленхол, Ребекка Фергюсон, а также, как «Салiдарнасць» уже писала, уроженка Минска Ольга Дыховичная.

Действие картины разворачивается на космической станции и строится вокруг группы ученых, которые отправляются выяснять, «есть ли жизнь на Марсе». Исследователям грозит опасность и встреча с внеземными существами, а всему человечеству — гибель.

В канун мировой премьеры «Сплетник» взял интервью у 36-летней актрисы, вдовы знакового режиссера 90-х годов Ивана Дыховичного, которая живет в Москве. Предлагаем избранное.

— Как вы попали в проект фильма «Живое»? Как проходил кастинг и как вас утверждали?

— Это была долгая история. Я получила письмо от студии с предложением поучаствовать в кастинге, конечно же, я согласилась. Затем они попросили меня записать пробную сцену на видео, что я и сделала. В течение двух или трех месяцев мы общались по интернету с агентом, кастинг-директором и продюсером — это все были постоянные пробы сцен. Только спустя три месяца я получила приглашение на очную пробу с режиссером в Лондон.

— Как вы думаете, что сыграло решающую роль в том, что выбрали именно вас?

— Разговор с режиссером стал решающим. Я поняла, что это моя роль и чего хочет режиссер. Этот контакт, на самом деле, имеет большое значение! Пробы и встречи дают возможность режиссеру понять потенциал актера и его мягкость как материала. Эта мягкость дает возможность трансформировать актера в то, что нужно для фильма. В данном случае мы оба поняли, что у нас все получится.

— Работали ли вы раньше в Голливуде?

— Нет, я впервые работаю в большом студийном проекте. У меня, конечно, есть англоязычный опыт и американские работы, но это были независимые проекты молодого дерзкого кинопроизводства — не студийные.

Студия — это иного рода лайнер, который, с одной стороны, очень комфортный, а с другой, его не развернуть. У него уже есть свой заданный маршрут. Это два разных типа: участвовать в дерзком, молодом и студийном кино или вот в таком большом. Нет качественных определений, что хорошо, а что плохо — это просто разное.

Например, малобюджетное кино — это лодочка, которую можно развернуть в любую сторону и позволить ей нарезать какое-то новое движение. А вот с махиной (студией) по-другому: он мощно следует ранее заданному маршруту.

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Главное
4 скандальных факта о бизнесмене, пришедшем на встречу с Лукашенко в кроссовках
«Фейковые новости от спецслужб закончились совсем нефейковыми задержаниями»
Война в Кревском замке
«Все эти «С чего начинаются Родины» заканчиваются картинкой в американском букваре внука»
МРТ без очередей в Смоленске? Слава победителям!
Лежит рабочий с «Кроноспана» без сна: что там эта пятая колонна задумала?
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Rating All.BY Каталог TUT.BY