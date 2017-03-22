Уроженка Минска Дыховичная – о съемках в голливудском «Живом»

В прокат выходит фильм «Живое» (Life) — фантастический триллер режиссера Даниэля Эспиносы.

В фильме снялись голливудские звезды Райан Рейнольдс, Джейк Джилленхол, Ребекка Фергюсон, а также, как «Салiдарнасць» уже писала, уроженка Минска Ольга Дыховичная.

Действие картины разворачивается на космической станции и строится вокруг группы ученых, которые отправляются выяснять, «есть ли жизнь на Марсе». Исследователям грозит опасность и встреча с внеземными существами, а всему человечеству — гибель.

В канун мировой премьеры «Сплетник» взял интервью у 36-летней актрисы, вдовы знакового режиссера 90-х годов Ивана Дыховичного, которая живет в Москве. Предлагаем избранное.

— Как вы попали в проект фильма «Живое»? Как проходил кастинг и как вас утверждали?

— Это была долгая история. Я получила письмо от студии с предложением поучаствовать в кастинге, конечно же, я согласилась. Затем они попросили меня записать пробную сцену на видео, что я и сделала. В течение двух или трех месяцев мы общались по интернету с агентом, кастинг-директором и продюсером — это все были постоянные пробы сцен. Только спустя три месяца я получила приглашение на очную пробу с режиссером в Лондон.

— Как вы думаете, что сыграло решающую роль в том, что выбрали именно вас?

— Разговор с режиссером стал решающим. Я поняла, что это моя роль и чего хочет режиссер. Этот контакт, на самом деле, имеет большое значение! Пробы и встречи дают возможность режиссеру понять потенциал актера и его мягкость как материала. Эта мягкость дает возможность трансформировать актера в то, что нужно для фильма. В данном случае мы оба поняли, что у нас все получится.

— Работали ли вы раньше в Голливуде?

— Нет, я впервые работаю в большом студийном проекте. У меня, конечно, есть англоязычный опыт и американские работы, но это были независимые проекты молодого дерзкого кинопроизводства — не студийные.

Студия — это иного рода лайнер, который, с одной стороны, очень комфортный, а с другой, его не развернуть. У него уже есть свой заданный маршрут. Это два разных типа: участвовать в дерзком, молодом и студийном кино или вот в таком большом. Нет качественных определений, что хорошо, а что плохо — это просто разное.

Например, малобюджетное кино — это лодочка, которую можно развернуть в любую сторону и позволить ей нарезать какое-то новое движение. А вот с махиной (студией) по-другому: он мощно следует ранее заданному маршруту.