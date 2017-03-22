В интернете дают советы, что скачать на телефон к 25 марта

Полезную информацию для участников предстоящего Дня воли публикуют пользователи социальных сетей.

В частности, протестующим рекомендуется 25 марта включить на телефоне авиарежим, подключить WiFi, Bluetooth и поставить специальное приложение FireChat.

– Иначе потом ждите штрафов за участие в несанкционированном митинге. Просто возьмут всех кто засветился на «сотах» на Октябрьской и разошлют уведомления. А активистов посадят, – пишет один из пользователей в Фейсбуке.

Отметим, что названное приложение способно работать и передавать сообщение без подключения к интернету. Для передачи текстовых сообщений и изображений оно использует беспроводные сети Bluetooth и WiFi, а устройства с установленным FireChat могут обнаруживать друг друга в радиусе до 60 метров.

Интересно, что приложение FireChat получило распространение и активно использовался во время протестов в Гонконге в 2014 году.