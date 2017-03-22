Украина запретила въезд российской участнице «Евровидения»

Служба безопасности Украины запретила российской певице Юлии Самойловой въезжать на территорию страны в течение трех лет. Об этом сообщила представитель СБУ Елена Гитлянская.

«Служба безопасности Украины запретила въезд на территорию Украины гражданке Российской Федерации Юлии Самойловой сроком на три года. Решение принято на основании полученных данных о нарушении ею законодательства Украины», — сообщила Гитлянская в фейсбуке.

В 2015 году Самойлова выступала в Крыму, прилетев на полуостров из Москвы. Украинское законодательство считает допустимым въезд в Крым лишь с украинской территории.

Музыкальный конкурс «Евровидение-2017» пройдет в мае в Киеве, так как победительницей предыдущего шоу была признана украинская певица Джамала.