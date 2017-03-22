Класковский – о ночном «хапуне»: «Экстремизма в Беларуси днем с огнем не сыщешь, поэтому поднимают старые досье»

Политический обозреватель – о том, чем вызваны внезапные аресты, которые обрушились на белорусских активистов.

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«Салiдарнасць» поинтересовалась у политического обозревателя Александра Класковского, с чем связаны массовые аресты, а также – чем вызван интерес властей к организации «Белый легион», давно прекратившей свое существование.

– Поскольку в пропагандистском плане власти выдвинули тезис о том, что какие-то зловещие силы готовят потрясения в Беларуси, то теперь волей-неволей соответствующим органам нужно искать подтверждение этим заявлениям, – объяснил он ситуацию в экспресс-комментарии.

В то же время, по словам эксперта, белорусская оппозиция сегодня «достаточно травоядная», поэтому силовикам, вероятно, пришлось попотеть, чтобы найти в ее рядах кого-то, подходящего на роль «боевиков».

– Настоящего экстремизма в Беларуси днем с огнем не сыщешь, поэтому просто поднимают старые досье, – заметил собеседник.

Александр Класковский напомнил, что в 90-е годы в Беларуси действительно было достаточно много организаций различного толка – в том числе и те, «которые условно называются военизированными»:

– И был «Белый легион», о котором молодое поколение уже не помнит (или знает, скорее, как какую-то легенду). Но сейчас, цинично говоря, мы видим, что персоны, которые имели отношение к этой организации, вдруг оказались востребованными. Пока складывается впечатление, что люди просто попали под раздачу.

Пойдут ли белорусские власти на жесткие меры 25 марта?

По мнению политического обозревателя, трудно заранее сказать, как пройдет предстоящая акция протеста, однако «заметно, что там, наверху, нервничают».

– Самый худший вариант, который не хотелось бы даже прогнозировать, но это модель декабря 2010 года. Когда с одной стороны были не очень разумные действия, провокации и отсутствовала координации среди оппозиции, а с другой – напряжение нервов и фобии во власти. В итоге последовал срыв и каток репрессий... Это самый мрачный сценарий, – отметил Александр Класковский.

В то же время, по словам эксперта, по сравнению с 2010-м, сегодня есть множество отличий:

– Нужно учитывать, что сейчас, во-первых, нет выборов. То есть, нет даже условного подвисания власти, вопроса, кто там победил. И экономическая ситуация другая. В 2010 году незадолго до выборов Лукашенко слетал в Москву, побратался там с тогдашним президентом России Дмитрием Медведевым, получил дешевую нефть, газ и была, как говорится, полным полна коробушка. А сейчас все наоборот и есть надежда, что Запад как-то поможет – например, кредитом от МВФ. Возможно, это как-то удержит власть от чересчур жестких решений.

В то же время «наверху» может возобладать и другая логика – мол, раз пошла такая пьянка, режь последний огурец. Зачистить так грубо и показательно, чтобы люди еще долго боялись выходить на площадь.