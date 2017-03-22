Новые неофициальные жертвы операции России в Сирии

Группа Conflict Intelligence Team, проводящая независимые расследования военных конфликтов, сообщила о гибели девяти россиян в Сирии.

Как выяснили активисты CIT, по меньшей мере шестеро погибших были наемниками «группы Вагнера». Данные о жертвах основываются на информации из открытых источников. Речь идет о погибших в период с конца января по конец февраля 2017 года, пишет newsru.com.

Как в Сирии появилась российская частная армия

Между тем Reuters утверждает, что с конца января Россия понесла в Сирии втрое больше потерь, чем сообщалось официально. Согласно собранным агентством доказательствам, с 29 января - то есть в период интенсивных боев за взятие Пальмиры - в САР погибли 18 россиян. При этом официально Минобороны подтвердило данные всего о пяти жертвах.