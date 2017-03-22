Бобруйск: «Давление идет дикое, но люди разозлились»

О многочисленных фактах давления на горожан praca-by.info сообщила председатель Бобруйской организации профсоюза РЭП Галина Смирнова.

В преддверии 25 и 26 марта, когда в белорусских городах ожидается проведение очередных «Маршей нетунеядцев», профсоюз РЭП сталкивается с потоком жалоб жителей Бобруйска.

– Людей откровенно запугивают. Едва ли ни на всех предприятиях начальники говорят рабочим, что если они выйдут на площадь, то к ним примут самые жесткие меры – вплоть до увольнения. Ко мне также обратился родитель, который сообщил, что в одном из учебных заведений, где обучается его дочь, администрация угрожает молодым людям отчислением, – рассказала Галина Смирнова.

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