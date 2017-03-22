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Общество
22.03.2017
Евгений Федоров
В Могилеве учителей заставили ходить по квартирам и искать «тунеядцев»

Такую информацию опубликовал региональный сайт «Могилевский регион».

Как стало известно интернет-ресурсу, в понедельник в школах города среди учителей были распространены списки безработных, которых налоговая инспекция причислила к «тунеядцам».

В среднем в каждом из них около 40 фамилий с адресами прописки граждан, которые считаются социальными иждивенцами. Перед педагогами поставили задачу обойти все квартиры до пятницы, так как они «лучше за других знают, кто живет в спальных районах около школы».

Во время обхода могилевским учителям нужно задать пять вопросов: образование «тунеядца», его общий трудовой стаж, последнее место работы, работает ли человек сейчас – если нет, то почему, а также уточнить, зарегистрирован ли безработный в службе занятости.

«Могилевский регион» сообщает, что такой поквартирный обход уже вызывал несколько конфликтных ситуаций. Недовольны и учителя, разозленные новой обязанностью.

 
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