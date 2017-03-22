Посольство Украины критикует оскорбительные пассажи о своих гражданах, прозвучавшие в Беларуси

Обвинения в адрес украинских граждан в причастности к экстремистской деятельности и «унизительные определения» в адрес погибших на Майдане в белорусском информационном пространстве вызвали недовольства посольства Украины.

В среду его пресс-служба распространила заявление:

— Посольство Украины в Беларуси с сожалением отмечает, что в последнее время для белорусского информационного пространства актуальными стали вопросы информационной гигиены: обвинения граждан Украины в возможной причастности к экстремистской деятельности, унизительные определения в адрес Героев Небесной Сотни и защитников Революции достоинства.

Такие информационные пассажи, по оценке посольства, оскорбляют честь и достоинство украинских граждан, не способствуют поддержанию авторитета Беларуси как миролюбивой площадки для развития конструктивного диалога, нацеленного на поддержание добрососедских отношений с Украиной.

Во второй половине дня в среду СБУ обратилась к белорусским коллегам за объяснением слов Александра Лукашенко, который накануне рассказал о «тренировочных лагерях боевиков» в Украине.

— Что касается заявлений, что на территории Украины действуют какие-то лагеря, то нашей службой отправлен официальный запрос, и мы ожидаем дополнительную информацию наших коллег. Пока что детальной информации кроме того, что прозвучало из уст президента Беларуси, у нас нет, — заявил на брифинге руководитель аппарата председателя СБУ Александр Ткачук, пишет издание «Украинская правда».

Также в СБУ заявили, что никакого прорыва автомобиля из Украины в Беларусь не было.

Напомним, накануне на эту же тему высказался официальный Вильнюс. Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс назвал слова Александра Лукашенко о том, что в Литве могли готовить вооруженных провокаторов, выдумкой и высосанными из пальца небылицами.

Литовский министр призвал белорусские власти прекратить на фоне напряженной ситуации в Беларуси искусственный поиск врагов за рубежом и внутри страны. Он сказал, что Литва внимательно наблюдает за происходящими в Беларуси задержаниями и призывает придерживаться международных обязательств уважать права человека, придерживаться принципов правового государства, поскольку от этого будут зависеть отношения Минска с ЕС.

Как накануне уже прокомментировал ситуацию у себя в Facebook политолог и руководитель аналитического проекта Belarus Security Blog Андрей Поротников:

— Мои соболезнования послам Беларуси в Украине, Польше и Литве: им придется как-то объяснить сегодняшний незамутненный поток сознания. Классический случай, как словесное недержание одного человека перечеркивает годы работы десятков дипломатов и политиков нескольких стран.