Прага – о задержании в Беларуси «боевиков, которые тренировались в Украине»
Новый приговор участнику захвата центра на Дубровке. Дочь президента Грузии обвиняет полицейских в том, что они подбросили ее другу наркотики. Лукашенко заявил о задержании в Беларуси «боевиков, которые тренировались в Украине».
Об этом и не только – в свежем выпуске «Настоящего времени» из Праги.
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