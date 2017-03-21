Прага – о задержании в Беларуси «боевиков, которые тренировались в Украине»

Новый приговор участнику захвата центра на Дубровке. Дочь президента Грузии обвиняет полицейских в том, что они подбросили ее другу наркотики. Лукашенко заявил о задержании в Беларуси «боевиков, которые тренировались в Украине».

Об этом и не только – в свежем выпуске «Настоящего времени» из Праги.

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