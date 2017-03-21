Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
Прага – о задержании в Беларуси «боевиков, которые тренировались в Украине»
У Менску затрымалі кнігараспаўсюдніка Яўдаху: «Накінуліся і запхнулі яго ў машыну»
Глава МВД Франции уволился на фоне скандала с трудоустройством дочерей
У Горадні i Берасьцi дазволілі акцыю на Дзень Волі
Организаторы Дня Воли-2017 в Минске озвучили сценарий акции и конечную точку
Литва ответила на «высосанные из пальца небылицы» и «бессмыслицу» Лукашенко
Мясникович нашел занятие тем, кто не хочет работать
Эрдоган призвал турок ответить «жестокой фашистской» Европе
Як ажывіць фондавы рынак
Почему цены на сахар удивили Лукашенко?
Украинская погранслужба: «Белорусская сторона отказалась от утверждения, что джип въехал с территории Украины»
«Поправки в декрет №3 не помогут сотням тысяч людей, которые не могут найти работу»
Лукашенко: «Декрет №3 я не отменял и даже не приостанавливал»
Лукашенко: «Я за свои годы не помню такой ночи»
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
«Скажу жуткую вещь: надо применить декрет о «тунеядцах» ко всей Беларуси»
Давыдько — об участниках акций протеста. В одной картинке
«Сам Лукашенко сдает нас полностью»
Девушки фотографа Шмидта
«Это подло». Новые заявления Марзалюка, Генпрокуратуры и МВД об акциях протеста
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
«У нас тут обстановочка». Стрельба и повышенные меры безопасности на границе с Украиной
Звычайны дармаед
Польша готова одолжить Беларуси легендарный «круглый стол»
Доллар и евро продолжили укрепляться
На требование ЕС власти ответили быстро и лаконично
Тарас: «Никто Рогнеду не насиловал. Это все сказки»
Неусвоенный урок, или Почему белорусы маршируют на граблях
Как я тестировала блага для тунеядцев
Тарас: «Это россияне обозвали нас «белорусами». К нам этот термин никакого отношения не имеет»
Лукашенко пожаловались на распитие спиртного в райисполкоме
«Скотина, за что бьешь?» — шокирующее видео из Минска
«Жестокость и избиения вызваны тем, что Лукашенко почувствовал угрозу»
«Предложение главы государства поистине гениальное»
«Может, еще и милицейских жен освободим от налога?»
Идея для БТ: «Рейтинги будут бешеные, когда народ увидит, как чиновники…»
Судебный конвейер: «Маскарад» с участием ОМОНа
БТ сравнило мирную акцию, где был красно-зеленый флаг, с шествием нацистов
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Моуринью объяснил, зачем передал банан футболисту на поле. Фотофакт
В Минске на улицах появились водометы
Фотофакт: Стены в Минске теперь «мироточат» Мясниковичем
Цитата дня. «Советская Белоруссия» – о свободе слова в нашей стране
Как дочь кремлевского пресс-секретаря живёт в Париже
Сара едет: красотка на фоне красот
(часть 4)
Политика
21.03.2017
Прага – о задержании в Беларуси «боевиков, которые тренировались в Украине»

Новый приговор участнику захвата центра на Дубровке. Дочь президента Грузии обвиняет полицейских в том, что они подбросили ее другу наркотики. Лукашенко заявил о задержании в Беларуси «боевиков, которые тренировались в Украине».

Об этом и не только – в свежем выпуске «Настоящего времени» из Праги.

Свежие выпуски «Настоящего времени» — каждый день на страницах «Салiдарнасцi», информационного партнера международного тележурнала в Беларуси, а также в разделе «Видеозаписи» в нашей официальной группе в соцсети ВКонтакте.

Смотрите также:

В Молдове задержали экс-депутата, обвиняемого в шпионаже в пользу России

Как Артек стал запретной зоной

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 5 (оценок:3)
Главное
Как Лукашенко сам себе противоречил: 4 удивительные цитаты одного дня
Фотожабы: «А вот и первые фотографии из лагеря боевиков»
«Страна, не способная сочувствовать, не способна и гордиться»
Навальный рассказал, как они делали «Димона»
«Цана гэтай гульні — краіна»
«Лукашенко пытается переложить с себя ответственность»
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Rating All.BY Каталог TUT.BY