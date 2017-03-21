Лежит рабочий с «Кроноспана» без сна: что там эта пятая колонна задумала?

Почему слова Лукашенко о «задержанных боевиках» не вызывают доверия.

За пять дней до Дня Воли Александр Лукашенко отправился в Могилев, чтобы озвучить несколько сенсационных историй. При этом его выступление перед местными рабочими оставляет стойкое впечатление тщательно инсценированного мероприятия.

Судите сами.

В стране который год падают зарплаты.

Для безработных придумали отдельный налог.

В городах, десятилетиями не знавших несанкционированных акций, сотни людей выходят на марши протеста.

Заместителей министров арестовывают за взятки, начальников криминальной милиции — за кражу в особо крупных размерах.

А Лукашенко приезжает в Могилев и говорит: «Мы не разворовали страну и не допустили обвала». И рабочий предприятия тут как тут: «Александр Григорьевич, из-за чего там наша так называемая пятая колонна активизировалась?» Глава государства и отвечает: колонна-то не дремлет, задержали уже пару десятков боевиков с оружием.

Представляете себе картину? В стране кризис, зарплаты сохнут, кругом безработица, каждый день что-то да дорожает — если не услуги ЖКХ, то почта и бензин, а рабочий «Кроноспана» которую ночь уснуть не может, терзается: что там эта пятая колонна задумала?

И все же в этом спектакле есть место маленькой и осторожной надежде. Несмотря на попытки топорного запугивания потенциальных участников уличных протестов, само место, избранное для озвучивания страшилок, наводит на определенные мысли. Хочется верить, что глава государства начал всерьез присматриваться к предприятиям, способным инвестировать в нашу экономику сотни миллионов долларов.