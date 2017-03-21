Глава МВД Франции уволился на фоне скандала с трудоустройством дочерей

Брюно Ле Ру подал в отставку в то время как разгорается скандал с трудоустройством дочерей в качестве его помощников в парламенте страны.

Он занимал пост министра внутренних дел на протяжении трех месяцев и 15 дней, отмечает Газета.ru.

Незадолго до этого заявления прокуратура Франции открыла предварительное расследование по делу о трудоустройстве его дочерей. По данным телепрограммы Quotidien, две дочери Ле Ру, школьница и студентка, работали парламентскими помощниками отца.