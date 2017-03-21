Литва ответила на «высосанные из пальца небылицы» и «бессмыслицу» Лукашенко

Удивительную историю о задержаниях боевиков рассказал президент Беларуси во время общения в Могилеве с трудовыми коллективами предприятий компании «Кроноспан».

Отвечая на вопрос одного из работников о причинах активизации в последнее время так называемой пятой колонны и различных оппозиционных структур, глава государства сказал:

— Как показала действительность, они не спали (отдельные), они потихоньку готовились на случай, выбирали момент, — цитирует слова Лукашенко его пресс-служба.

Он также рассказал про тренировочные лагеря в Украине и в районе Бобруйска и Осиповичей, а также деньги, которые шли через Польшу и Литву.

Во второй половине дня глава МИД Литвы Линас Линкявичюс назвал слова Лукашенко о том, что в Литве могли готовить вооруженных провокаторов, выдумкой и высосанными из пальца небылицами.

— Хотелось бы от главы государства слышать обоснованные заявления. В данном случае это высосанные из пальца небылицы, — сказал он, сообщает BNS.

Литовский министр призвал белорусские власти прекратить на фоне напряженной ситуации в Беларуси искусственный поиск врагов за рубежом и внутри страны. Он сказал, что Литва внимательно наблюдает за происходящими в Беларуси задержаниями и призывает придерживаться международных обязательств уважать права человека, придерживаться принципов правового государства, поскольку от этого будут зависеть отношения Минска с ЕС.

— В недалеком прошлом мы видели позитивные знаки, мы бы хотели, чтобы ситуация не развернулась в худшую сторону. Надеемся, что мы не вернемся к ситуации, когда в Беларуси были политические заключенные, — подытожил он.

Глава парламентского комитета по национальной безопасности и обороны Литвы Витаутас Бакас, в свою очередь, считает, что заявления о мнимой подготовке в Литве провокаций боевиков в Беларуси со стороны Лукашенко — это полная бессмыслица, не имеющая ничего общего с правдой.

— Это полная бессмыслица. По крайней мере, я такой информацией и наши спецслужбы, чтобы готовились (провокаторы), не обладаю и этого не могло быть, — сказал он во вторник, сообщает delfi.lt.