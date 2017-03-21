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Общество
21.03.2017
Илья Горин, фото TUT.BY
«Ну и кто после этого провокатор массовых собраний?»

Байнет ответил Лукашенко  на заявление, что декрет №3 он «не отменял и даже не приостанавливал».

— Как бы ни было непопулярно: декрет №3 я не отменял и даже не приостанавливал. Это неправильно говорят. Декрет №3 сегодня работает. Единственное, что я потребовал, коль власть виновата была (понаправляли эти «письма счастья» кому надо и кому не надо), — приостановить выплату на этот год. Но за это время мы выверим все списки. Крайний срок — 1 октября, — цитирует слова Александра Лукашенко его пресс-служба.

Напомним, в начале марта глава государства озвучил на совещании об актуальных вопросах развития Беларуси, что декрет №3 «О предупреждении социального иждивенчества» отменять не станут, но в течение года поручено не взыскивать соответствующий сбор. Тогда политологи отметили: «Лукашенко избрал гибридный вариант решения проблемы».

Однако 21 марта в Могилеве Лукашенко дал понять,  что после того, как будут выверены списки, все вернется на круги своя. Он подчеркнул, что считает ненормальной ситуацию, когда миллионы людей работают, а 300-350 тысяч шатаются непонятно где.

Новый поворот по злободневной теме №1 накануне планирующихся акций «протестов нетунеядцев» в Беларуси вовсю обсуждают на форумах и рассуждают, что он может означать. Приводим избранное с открытой дискуссионной площадки talks.by.

«Давай, нагнетай дальше обстановку».

«Хочет побольше людей 25 марта, чтобы устроить массовую провокацию?»

«Ну и кто после этого провокатор массовых собраний?»

«Правовое государство: хочу отменяю, хочу ввожу... Все зависит от одного человека, ну а молчаливое большинство, как всегда, одобряет ярмо на шее».

«350 тыс., которые должны работать и не работают». Не должны и не обязаны».

«Лучше и не читать новости, отчаяние и злость, больше никаких чувств не осталось».

 
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