Война в Кревском замке

Поторопитесь! Всего несколько недель осталось, чтобы успеть увидеть уникальный в своем роде памятник Первой мировой войны.

Скоро он вновь скроется с глаз, и тогда придется ждать очередной весны, либо очень сильных дождей. Впрочем, очень многие его уже видели, но просто не догадываются об этом.

Двор Кревского замка

Летом нынешнего года исполнится ровно 100 лет последнему наступлению Русской Императорской Армии в ходе Первой мировой войны, когда на участке от Крево до Сморгони была предпринята масштабная попытка прорвать немецкую оборону в направлении на Вильно. И хотя в целом операция закончилась неудачно, самую высокую оценку получила ее артиллерийская подготовка.

Ранним утром 19 июля 1917 года около 800 собранных к месту прорыва орудий разных калибров ураганным огнем обрушились на позиции противника. Спустя двое суток беспрерывных обстрелов командующий Западным фронтом генерал Деникин приказал продлить орудийную стрельбу еще на день сверх запланированного. В итоге та артиллерийская атака стала одной из самых мощных со стороны Русской армии за всю историю Великой войны.

По подсчетам немцев, за трое суток только в Крево и окрестностях по их позициям было выпущено до 1,5 миллиона снарядов.

Немецкие солдаты в Крево у одной из воронок от снаряда крупного калибра. Снимок из фотоальбома «Bilder aus dem Kampfen um Krewo-Smorgon». 1917 год. Архив В.Богданова

О том, что под удар самой современной на тот момент артиллерии ХХ века попал средневековый Кревский замок, мы уже писали. Древняя крепость тогда была встроена в первую линию немецкой обороны, и более двух лет использовалась по своему изначальному предназначению. За это время немцы не только основательно обжили исторический памятник, но и местами укрепили его в соответствии с требованиями к фортификации того времени.

Генерал Иосиф Довбор-Мусницкий в 1917 году командовал наступавшим на Крево 38-м армейским корпусом РИА и очень высоко оценивал значение замка на немецкой передовой. Позднее он писал в своих воспоминаниях:

«…На участке, который я должен был атаковать, тактическим ключом к немецким позициям были остатки старого замка Крево. Сохранившиеся очень грубые стены могли быть разрушены только 12-дюймовыми снарядами и только большим количество выстрелов. К сожалению, мне выделено было только десять таких снарядов, которые, впрочем, принесли мало вреда…».

Сегодня трудно сказать, по каким критериям генерал оценивал причиненные разрушения, но их катастрофические для замка последствия очевидны и сегодня. Особенно это касается восточной стены, которая встречала русский огонь.

Следов той войны в замке и рядом с ним сохранилось очень много (о них мы тоже уже писали – («Еще одна загадка Кревского замка»). Но выясняется, что некоторые нужно еще суметь увидеть.

Примечательно, что именно в год 100-летия тех событий удалось получить снимки, которые доказывают, что даже разбитые и полуразрушенные стены Кревского замка смогли сохранить уникальный ландшафтный памятник Первой мировой, аналогов которому в других населенных пунктах нет.

Речь идет о внутреннем замковом дворе, где практически нетронутым уцелел «лунный пейзаж» того наступления. Те, кто бывал в замке, наверняка обращали внимание на очень неровную почву, покрытую впадинами, наиболее глубокими в северо-восточном углу. Особенно они заметны ранней весной, либо после сильных дождей, когда неровности заполняются водой.

Тогда «открывается занавес» и можно увидеть реальную картину обстрела замка летом 1917 года. Впадины и неровности – не что иное, как следы снарядных воронок. В том числе и от тех самых 12-дюймовых (калибр 305 мм) гаубиц, для установки которых тогда проложили специальную железнодорожную ветку до деревни Лоск в Воложинском районе. Оттуда артиллерийские исполины и били по Крево.

Сегодня известно довольно много снимков Кревского замка периода Первой мировой. В том числе и сделанных немцами сверху – с самолетов или привязных аэростатов. По ним можно судить об этапах разрушения замка в ходе его участия в военных действиях ХХ века.

Кревский замок 24 августа 1916-го. Фрагмент немецкой аэрофотосъемки. Архив В.Тадра

Скажем, на снимке августа 1916 года видно, что замковый двор достаточно ровный, стены еще в относительном порядке, а главная башня довольно высока (судить можно по длинным теням).

Позиции у Крево после русского наступления в июле 1917-го. Фото из книги немецкого 3-го ландверного пехотного полка 16-й ландверной дивизии. Архив В.Богданова

Другой аэроснимок сделан год спустя, 2 августа 1917 года, всего через несколько дней после русского наступления. Разрушения стен и главной башни здесь уже очевидны, а весь замковый двор и прилегающая территория покрыты воронками. Самые большие, вероятно, оставили 12-дюймовые снаряды, каждый из которых весил 23 пуда (около 400 кг).

Немецкие солдаты у одного из неразорвавшихся русских снарядов. Снимок из фотоальбома «Bilder aus dem Kampfen um Krewo-Smorgon». 1917 г. Архив В.Богданова

Нынешней весной мы специально приехали в Крево, чтобы с помощью фотоаппарата на дроне получить современные снимки замка с высоты птичьего полета. Результат превзошел ожидания! Если за пределами каменных стен деревня давно возродилась и отстроилась, а мирная жизнь стерла почти все военные шрамы, то внутри замкового периметра застыл 1917-й. Несмотря на то, что за целый век глубина воронок естественным образом сгладилась, их расположение, количество и даже их форма, «проявленная» талой водой, остались практически без изменений!

Кревский замок в августе 1917-го (фрагмент фото из архива Д.Степанова)

И в марте 2017-го. Фото Дмитрия Ласько

Пожалуй, этот неприметный для обычного взгляда рельеф является одним из наиболее необычных и оригинальных свидетельств Великой войны, которая значимой страницей вошла в боевую историю самого древнего замка Беларуси.

На этом очень хотелось поставить в данном материале точку.

Но, к сожалению, неожиданные следы военного прошлого стали не единственным сюрпризом, который удалось увидеть в Кревском замке. Сейчас он встречает туристов в значительно преображенном виде. Что, однако, вызывает тревогу.

Замок теперь обнесен проволочной оградкой (пожалуй, это следовало сделать давно, поскольку стены в последние годы разрушаются весьма интенсивно, в том числе из-за наиболее активных туристов). Но что происходит за проволокой? У основания стен снят слой почвы, грудами лежат вывернутые камни и земля, везде следы техники, в том числе внутри замкового двора. Особенно рьяно взялись за восточную стену, которая в тех боях пострадала в наибольшей степени и уцелела лишь фрагментами.

Пока удалось узнать лишь то, что в замке проводили некие геологические работы. Местные жители говорят, что работали тут с помощью бульдозера. Без техники, конечно, не обойтись, но результаты, прямо скажем, не оставляют впечатления аккуратного и бережного отношения к историческому памятнику. Если такие темпы и методы будут продолжены, то нет уверенности, что каменные стены, выстоявшие под ураганным огнем артиллерии, без потерь переживут 100-летний юбилей тех событий…

Напоследок несколько фотографий, как говорится, «без комментариев».

Кревский замок, 19 марта 2017 года: