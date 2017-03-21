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Общество
21.03.2017
Салiдарнасць
Мясникович нашел занятие тем, кто не хочет работать

Белорусов нужно активнее задействовать на общественных работах, заявил председатель Совета Республики Михаил Мясникович во время рабочей поездки в Лунинецком районе.

По его мнению, не занятых в общественном производстве белорусов условно можно разделить на три категории, сообщает БЕЛТА.

— Первая — это те, кто хотел бы работать, но им надо помочь с трудоустройством. Кто-то хотел бы создать собственное дело. И где-то приблизительно треть тех, кто не работает и не хочет работать. Их надо привлекать в том числе для выполнения общественных работ. Мы с руководством Лунинецкого района договорились, что в основном это будут два направления. Первое — это то, что касается уходных работ по мелиоративным системам. Здесь очень большой объем мелиорированных земель. Нужно проводить уборочные работы, расчистку каналов.

Рабочие нужны и для переработки лесных ресурсов, добавил Мясникович:

— У нас, особенно в этих трех районах (Ганцевичский, Пинский, Лунинецкий), очень много и ветровальной древесины, и бурелома, леса захламлены. Минлесхоз здесь достаточно активно работает. Но вместе с тем можно задействовать людей для того, чтобы обеспечивать не только санитарную очистку лесных массивов, но и переработку мелкотоварной древесины и получать кондиционный товар, который будет реализовываться в том числе и населению. Это и штакетник, и колья, и столбики, и дрова.

Таким образом, может быть, в основном производстве рабочие места объективно сокращаются, но есть масса других направлений деятельности, где могут быть задействованы трудовые ресурсы, которые имеются в каждом регионе.

Напомним, что бывший премьер-министр Михаил Мясникович на протяжении последних пяти лет касается вопроса трудоустройства белорусов. Причем, бросаясь в крайности. Так он одним из первых, еще в августе 2012 года, заявил о необходимости борьбы с «тунеядцами». То выступление Мясниковича запомнилось не многим. Бомбой стало сделанное им через год, в июле 2013 года, заявление о том, что в Беларуси может быть введен «налог с неработающих граждан».

 
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