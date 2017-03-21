Навальный рассказал, как они делали «Димона»

Инсайд и часто задаваемые вопросы.

Фонд борьбы с коррупцией, созданный Алексеем Навальным, опубликовал ролик с ответами на все часто задаваемые вопросы о расследовании про недвижимость премьер-министра Дмитрия Медведева.

Кто слил? Сколько стоило? Украли расследование? Как летают дроны?

«Торчат уши заказчика. Налицо усиление группы Сечина. Расследование связано с перестановками в Газпроме. Любому понятно, Кутафья башня заказала Троицкую, все не просто так»

— Помните, как мы вместе смеялись над генпрокурором Чайкой, который говорил, что за нашим расследованием про него стоит Браудер, и он видел, как миллионы долларов были заплачены за фильм? Или каким абсурдом казалась киселевская передача про «агента Фридома»?

Здесь ситуация отличается ровно ничем. Мне смешно и грустно читать всю эту «аналитику» про башни.

Объясняю исчерпывающе про заказчика. Вот он.

За первый месяц видео простого пролета над дачей Медведева посмотрело 3 миллиона человек. Потом мы посмотрели в Одноклассниках, а там еще 7 миллионов просмотров нашего видео, залитого другими людьми.

Даже младший помощник заместителя редактора журнала «Вяжем крючком» заметит, что такой интерес — это журналистский клондайк. Что про Медведева смотрят, что про Медведева интересно. Значит — про Медведева надо делать больше.

«Почему сейчас? Под Медведевым шатается кресло, кипят аппаратные интриги, а луна в третьем доме — лучшего момента не подгадать» 15 сентября 2016 года мы выпустили ролик с пролетом над дачей Медведева в Плесе. Там мы подробно изложили схему владения — рассказали про фонд «Дар» и про фонд «Градислава», которому дачу подарили.

— От фонда «Градислава» до фонда «Соцгоспроект» в любой базе типа Спарка или Контур-фокуса два клика. Это не фигура речи. Клика реально два.

Нажимаем на имя владельца фонда Леонида Рубцова, видим, что он возглавляет фирму «Грин Ярд», нажимаем на «Грин-ярд» и вот он, фонд «Соцгоспроект».

Естественно, в отделе расследований ФБК все это сразу же нашли и проверили. Но для того, чтобы собрать материал, представленный вам три недели назад потребовалось не три, а тридцать три тысячи кликов. Проверок, запросов, справок, поисков списков выпускников от 1987 года и видео с их ежегодных танцев.

Чтоб я так жил, Димон!

Чтобы найти эти дурацкие кроссовки, потребовалось отсмотреть ТЫСЯЧИ фотографий Медведева во всех возможных фотобанках. Все это заняло пару месяцев. Потом еще надо было снимать все объекты — на Рублевке и в Курске мы снимали в октябре, в декабре Жорж Албуров великодушно съездил в свою первую в жизни загранкомандировку — в Италию. Горную дачу в Псехако мы снимали вообще аврально — в феврале этого года.

А ведь еще надо было написать сценарий фильма, сделать большой сайт с классной интерактивной схемой, везде приложить документы и подтвердить скриншотом чуть ли ни каждое слово.

Все это заняло у нас полгода. Если вы умеете делать это быстрее, приходите работать в Фонд борьбы с коррупцией, вы нам нужны.

А момент мы, конечно же, подгадывали. До такой степени, что последние правки вносили за 5 минут до публикации (Алишер «Усменов» тому лучшее подтверждение).

А договор с правообладателем песен группы «Комбинация» подписали в то же утро, когда опубликовали фильм.

«Но это же точно слив, кураторы принесли Навальному секретную папку с логотипом Роснефти. Коварные умы используют ФБК в великой игре, умело подбрасывая им компромат на Черный ящик» Не без удовольствия и со всей ответственностью заявляю следующее. Это расследование было сделано без единой «подсказки», без документов, присланных на Черный Ящик, даже без намеков «осведомленных источников».

— Все шаги, все сто с чем-то страниц текста, все материалы были собраны в основном по трем базам — ЕГРЮЛу, Росреестру и кипрскому корпоративному реестру. Все они — доступны любому. Кроме Кипра, они бесплатны. За выписки и годовые отчета офшора Ильи Елисеева пришлось отвалить 10 евро.

Почти забыл, вот главный «источник» нашего расследования — это страничка из профиля Ильи Елисеева на сайте Газпромбанка.

Там перечислено ВСЕ, о чем мы писали в расследовании — и Соцгоспроект, и Дар, и «олимпийский» фонд с дачей в Псехако, и фонд Светланы Медведевой. Только самого ценного там нет — офшора.

Даже если внимательно посмотреть на фактуру — сливать было нечего. Вскрытый ящик Медведева доступен к скачиванию 2,5 года. Все это время и до сих пор его содержимое доступно любому. Почему его никто до нас не проанализировал нормально? Почему журналисты видели скриншоты, где Медведев раздает указания по обслуживанию резиденций, и не догадались, что такое «горка», «речка» и «отметка 1456»?

Каждому журналисту, которые говорит, что такое расследование невозможно сделать без «сливов», следует стыдливо попросить собственную трудовую книжку и отправиться на поиски лучшего жизненного кредо. «Аналитикам» и «политологам», утверждающим такое же, следует закрыть свои телеграм-каналы, извинившись предварительно перед подписчиками.

Самый животрепещущий вопрос. «Собеседник» опубликовал такое же расследование за две недели до нашего. Что это значит для будущего России? ФБК воруют материал?

— Во-первых. Расследование не такое же. В расследовании «Собеседника» упомянуты: некоторые активы фонда Соцгоспроект (виноградники, Мансурово), питерский дворец, управляющая компания фонда «Дар». У нас, кроме вышеперечисленного: Усманов и его подарок на Рублевке, яхты, виноградники в Тоскане, кипрский офшор, кредиты Газпромбанка, заказы в интернет магазинах и еще много-много всего.

Во-вторых. Расследование «Собеседника» вышло за две недели до нашего. Я думаю даже самые изощренные конспирологи не предполжат, что мы сделали стостраничных текст и часовое видео за две недели. А также повернули время вспять и сняли с квадрокоптера Рублевку в зеленых деревьях и осеннюю Курскую область без снега.

Во-третьих. «Собеседник» периодически публикует абсолютно эксклюзивный и жутко любопытный материал. Медведевым так они вообще плотно занимаются много лет, этого не отнять.

Почему не поставили ссылку? Потому что мы не брали это у «Собеседника». Мы брали это из ЕГРЮЛа и Росреестра. Везде, где мы заимствовали эксклюзивный материл других СМИ, ссылки стоят. Взять цитату Елисеева про Мансурово, например. Ее пришлось взять из, прости Господи, «Известий».

В-четвертых. Возьмем историю с «Соцгоспроектом» и дачей в Знаменском на Рублевке. Об этом «Собеседник» и «Новая газета» писали в 2014 году. Но смотрите, какой фокус. Во всех этих расследованиях — сквозная ошибка. Пишут, что «Соцгоспроект» владеет особняком «Евразия» — по оценке Форбс чуть ли ни самым дорогим на Рублевке.

Но это не та усадьба. Не тот дом, не тот участок.

Я не знаю, откуда журналисты взяли информацию. Откуда появилась эта «Евразия». Возможно, не туда посмотрели на кадастровой карте. Фонд «Соцгоспроект» никогда не владел «Евразией». Он владеет вот этой усадьбой в Знаменском.

И если бы кто угодно проверил материал, а не стал просто ссылаться на ранее публиковавшее что-то СМИ, то они бы обнаружили нужную усадьбу. И увидели бы, что она была подарена Усмановым. И написали бы этом несколько лет назад, получив свои миллионы просмотров.

«Но это та дорого сделано! Навальный просто не мог сделать такого сам, это же миллионы!»

— Здесь я боюсь причинить боль тем, кто заказывает такие ролики или снимает фильмы. За фильм «Он вам не Димон», которые вы все, надеюсь, посмотрели, мы заплатили 415 тысяч рублей. Мы нанимали оператора, графика и дополнительного монтажера.

Как вы видите из общей сметы, все эти люди работали с нами по ценам сильно ниже рыночных, за что им громадное спасибо. Все. Остальная работа была сделана либо сотрудниками фонда, либо сочувствующими, готовыми делать ее бесплатно. Опять же, большое-пребольшое спасибо.

Я надеюсь, что, прочитав это, всем апологетам теорий «башен кремля»/«руки госдепа»/«главное-это-то-о-ком-навальный-НЕ-написал» станет стыдно, и они больше не будут нести ахинею, мало чем отличающуюся от теории киселевских бредней про агента Фридома.