Эрдоган призвал турок ответить «жестокой фашистской» Европе

Президент Турции заявил, что голосование за расширение его полномочий на референдуме станет лучшим ответом.

- Эта Европа - как до Второй мировой войны: расистская, фашистская, жестокая Европа. Антиисламская и антитурецкая Европа, - заявил Эрдоган во вторник на митинге в Анкаре, сообщает ВВС.

Отношения между Турцией и Европой серьезно обострились после того, как несколько стран запретили въезд турецким политикам, которые собирались провести встречи с согражданами в преддверии референдума. Из-за этого конфликта турецкие власти уже неоднократно заявляли о расцвете фашизма в Европе.

В понедельник канцлер Германии Ангела Меркель в очередной раз призвала Турцию прекратить сравнения с нацистами и заявила, что Берлин сохраняет за собой право блокировать будущие приезды турецких чиновников, если они не будут соответствовать немецким законам.

Во вторник один из соратников Меркель, вице-президент Христианско-демократического союза Фолькер Буфье призвал вообще запретить въезд в страну турецким политикам.

- Достаточно. Мы не рады Эрдогану и его правительству в этой стране, это должно быть понятно, - заявил он радио DLF.

Немецкие СМИ сообщали, что Эрдоган планирует приехать в Германию в этом месяце, чтобы призвать около 1,4 млн турецких граждан проголосовать за поправки к конституции на референдуме.

Буфье заявил, что подобный визит приведет в проблемам с безопасностью: «Тот, кто оскорбляет нас таким образом, не может надеется, что мы отправим тысячи полицейских для его защиты».