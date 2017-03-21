Почему цены на сахар удивили Лукашенко?

Глава Беларуси попытался объяснить, высокие цены и пообещал отслеживать ценообразование.

Общаясь в Могилеве с трудовыми коллективами предприятий компании «Кроноспан», Лукашенко задался вопросом, почему цены на сахар, если не врет статистика, выросли на 20-25%.

— Откуда? У нас же свои заводы, мы производим сахара в два раза больше, чем нам надо. Единственная может быть причина, что высокие цены на сахар в России, Украине — вокруг. Тогда никуда не денешься, надо, чтобы была равная цена. Если она будет очень низкой, сахар весь вывезут, — пояснил Александр Лукашенко (цитируется по сообщениям БЕЛТА). — Но мне говорят, что уже в Беларуси сахар выше по стоимости, чем в России.

Вместе с тем глава государства тут же сообщил, что падение цен — это тоже опасный процесс.

— Если цены падают, сразу же затоваривается производство, сбыта продукции нет, спроса на продукцию нет. А значит, предприятие не платит заработную плату и со временем закрывается.

О трудностях с Россией: «Они не могут с нами конкурировать»

Лукашенко также по-своему объяснил трудности с поставками продукции в Россию.

— Они не могут с нами конкурировать, потому что мы создали хорошие предприятия. Возьмите «Бабушкину крынку» — могилевскую компанию. Это бренд Беларуси, одна из лучших мировых компаний. Они же производят просто чудесную продукцию. Это отличное предприятие, и у нас таких много. В каждой области созданы компании, в некоторых — по две. Поэтому они не могут с нами конкурировать.

Лукашенко также добавил, что если в России случились экономические проблемы, то они отразятся и на Беларуси, поскольку значительная часть продукции поставляется именно туда.

— Все от нас не зависит, — констатировал глава государства.

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