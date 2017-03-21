Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
Прага – о задержании в Беларуси «боевиков, которые тренировались в Украине»
У Менску затрымалі кнігараспаўсюдніка Яўдаху: «Накінуліся і запхнулі яго ў машыну»
Глава МВД Франции уволился на фоне скандала с трудоустройством дочерей
У Горадні i Берасьцi дазволілі акцыю на Дзень Волі
Организаторы Дня Воли-2017 в Минске озвучили сценарий акции и конечную точку
Литва ответила на «высосанные из пальца небылицы» и «бессмыслицу» Лукашенко
Мясникович нашел занятие тем, кто не хочет работать
Эрдоган призвал турок ответить «жестокой фашистской» Европе
Як ажывіць фондавы рынак
Почему цены на сахар удивили Лукашенко?
Украинская погранслужба: «Белорусская сторона отказалась от утверждения, что джип въехал с территории Украины»
«Поправки в декрет №3 не помогут сотням тысяч людей, которые не могут найти работу»
Лукашенко: «Декрет №3 я не отменял и даже не приостанавливал»
Лукашенко: «Я за свои годы не помню такой ночи»
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
«Скажу жуткую вещь: надо применить декрет о «тунеядцах» ко всей Беларуси»
Давыдько — об участниках акций протеста. В одной картинке
«Сам Лукашенко сдает нас полностью»
Девушки фотографа Шмидта
«Это подло». Новые заявления Марзалюка, Генпрокуратуры и МВД об акциях протеста
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
«У нас тут обстановочка». Стрельба и повышенные меры безопасности на границе с Украиной
Звычайны дармаед
Польша готова одолжить Беларуси легендарный «круглый стол»
Доллар и евро продолжили укрепляться
На требование ЕС власти ответили быстро и лаконично
Тарас: «Никто Рогнеду не насиловал. Это все сказки»
Неусвоенный урок, или Почему белорусы маршируют на граблях
Как я тестировала блага для тунеядцев
Тарас: «Это россияне обозвали нас «белорусами». К нам этот термин никакого отношения не имеет»
Лукашенко пожаловались на распитие спиртного в райисполкоме
«Скотина, за что бьешь?» — шокирующее видео из Минска
«Жестокость и избиения вызваны тем, что Лукашенко почувствовал угрозу»
«Предложение главы государства поистине гениальное»
«Может, еще и милицейских жен освободим от налога?»
Идея для БТ: «Рейтинги будут бешеные, когда народ увидит, как чиновники…»
Судебный конвейер: «Маскарад» с участием ОМОНа
БТ сравнило мирную акцию, где был красно-зеленый флаг, с шествием нацистов
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Моуринью объяснил, зачем передал банан футболисту на поле. Фотофакт
В Минске на улицах появились водометы
Фотофакт: Стены в Минске теперь «мироточат» Мясниковичем
Цитата дня. «Советская Белоруссия» – о свободе слова в нашей стране
Как дочь кремлевского пресс-секретаря живёт в Париже
Сара едет: красотка на фоне красот
(часть 4)
Скандалы
21.03.2017
Салiдарнасць
Украинская погранслужба: «Белорусская сторона отказалась от утверждения, что джип въехал с территории Украины»

Продолжение истории с прорывом на границе.

Напомним, вчера пресс-служба Госпогранкомитета, сообщила, что 20 марта в 01.45 со стороны Украины через пункт пропуска Александровка пытался прорваться автомобиль Jeep. Он сбил шлагбаум, проехал через средство принудительной остановки, и, получив механические повреждения, предпринял попытку прорыва вглубь территории Беларуси.Чтобы остановить машину, пограничникам пришлось стрелять. Задержаны два человека, их личность устанавливается. В автомобиле мог находиться еще один неизвестный, который разыскивается.

Между тем в Государственной пограничной службе Украины заявили, что автомобиль, который якобы пытался прорваться, не пересекал государственную границу Украины.

Сегодня же пограничники Житомирского отряда провели погранично-представительную встречу с белорусскими коллегами и заявили, что белорусская сторона отказалась от утверждения, что джип въехал с территории Украины.

Об этом сообщил на своей странице в Фейсбуке помощник главы Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

 «И в завершение истории с автомобилем, задержанным вчера белорусскими пограничниками вблизи пункта пропуска «Александровка». Вчера пограничники Житомирского отряда провели погранично-представительную встречу с белорусскими коллегами. В результате белорусская сторона признала, что 1) оснований говорить о том, что автомобиль прибыл с украинского пункта пропуска — нет; 2) что белорусская сторона нарушила отдельные пункты Плана взаимодействия; 3) в дальнейшем обязуется своевременно информировать о полученной информации…

Отметим, что сегодня Александр Лукашенко, пугая белорусов активизацией боевиков, желающих свергнуть режим, напомнил о ряде серьезных инцидентов, произошедших на государственной границе за последнее время: «Я за свои годы не помню такой ночи».

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 5 (оценок:22)
Главное
Как Лукашенко сам себе противоречил: 4 удивительные цитаты одного дня
Фотожабы: «А вот и первые фотографии из лагеря боевиков»
«Страна, не способная сочувствовать, не способна и гордиться»
Навальный рассказал, как они делали «Димона»
«Цана гэтай гульні — краіна»
«Лукашенко пытается переложить с себя ответственность»
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Rating All.BY Каталог TUT.BY