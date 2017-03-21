Украинская погранслужба: «Белорусская сторона отказалась от утверждения, что джип въехал с территории Украины»

Продолжение истории с прорывом на границе.

Напомним, вчера пресс-служба Госпогранкомитета, сообщила, что 20 марта в 01.45 со стороны Украины через пункт пропуска Александровка пытался прорваться автомобиль Jeep. Он сбил шлагбаум, проехал через средство принудительной остановки, и, получив механические повреждения, предпринял попытку прорыва вглубь территории Беларуси.Чтобы остановить машину, пограничникам пришлось стрелять. Задержаны два человека, их личность устанавливается. В автомобиле мог находиться еще один неизвестный, который разыскивается.

Между тем в Государственной пограничной службе Украины заявили, что автомобиль, который якобы пытался прорваться, не пересекал государственную границу Украины.

Сегодня же пограничники Житомирского отряда провели погранично-представительную встречу с белорусскими коллегами и заявили, что белорусская сторона отказалась от утверждения, что джип въехал с территории Украины.

Об этом сообщил на своей странице в Фейсбуке помощник главы Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

«И в завершение истории с автомобилем, задержанным вчера белорусскими пограничниками вблизи пункта пропуска «Александровка». Вчера пограничники Житомирского отряда провели погранично-представительную встречу с белорусскими коллегами. В результате белорусская сторона признала, что 1) оснований говорить о том, что автомобиль прибыл с украинского пункта пропуска — нет; 2) что белорусская сторона нарушила отдельные пункты Плана взаимодействия; 3) в дальнейшем обязуется своевременно информировать о полученной информации…

Отметим, что сегодня Александр Лукашенко, пугая белорусов активизацией боевиков, желающих свергнуть режим, напомнил о ряде серьезных инцидентов, произошедших на государственной границе за последнее время: «Я за свои годы не помню такой ночи».