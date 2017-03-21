«Поправки в декрет №3 не помогут сотням тысяч людей, которые не могут найти работу»

Лидер профсоюза РЭП Геннадий Федынич прокомментировал изменения, которые депутаты предлагают внести в декрет №3.

По информации FINANCE.TUT.BY, Минтруда разослало на согласование в облисполкомы, Мингорисполком и другие госорганы проект изменений в декрет о тунеядстве. Письмо за подписью Ирины Костевич направили с пометкой «весьма срочно!».

Председатель профсоюза РЭП Геннадий Федынич считает, что предложенные поправки лишены логики и не могут удовлетворить сотни тысяч людей, возмущенных несправедливостью декрета «о тунеядцах».

– Понятно, что власти проанализировали ситуации тех людей, которые обращались в инспекции и исполкомы и получили отказ. Например, к нам приходил молодой человек, пасечник, у которого 30 ульев. Он взял в сельсовете справку, поехал в исполком, а ему там говорят: вы землю использовали не по назначению, вам земля дана для ведения хозяйства, а не для разведения пчел. И таких историй по стране десятки тысяч. Депутаты, стремясь погасить народный гнев, решили «причесать» декрет, видимо, полагая, что народ у нас глупый и успокоится на этом. Но это не так, – уверен профсоюзный лидер.

Геннадий Федынич пояснил praca-by.info, почему запоздалая инициатива депутатов, по его мнению, не решит проблему скандального декрета.

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