Лукашенко: «Декрет №3 я не отменял и даже не приостанавливал»

Глава Беларуси дал понять, что после того, как будут выверены списки, все вернется на круги своя. «Вы должны знать, что я от этого не отступлю. Мы должны навести в стране порядок».

Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня во время общения в Могилеве с работниками предприятий компании «Кроноспан».

— Как бы ни было непопулярно: декрет №3 я не отменял и даже не приостанавливал. Это неправильно говорят. Декрет №3 сегодня работает. Единственное, что я потребовал, коль власть виновата была (понаправляли эти «письма счастья» кому надо и кому не надо), — приостановить выплату на этот год. Но за это время мы выверим все списки. Крайний срок — 1 октября, — цитирует слова Лукашенко его пресс-служба.

Он подчеркнул, что считает ненормальной ситуацию, когда миллионы людей работают, а 300-350 тыс. шатаются непонятно где.

— 350 тыс., которые должны работать и не работают. И не несут никакой нагрузки. Вы должны знать, что я от этого не отступлю. Мы должны навести в стране порядок. Настало время, когда надо наводить порядок и с занятостью людей.

Среди положительных результатов применения декрета Александр Лукашенко упомянул то, что люди начали больше дорожить рабочими местами, возросло количество обращений в службы занятости.

— Этот декрет — лакмусовая бумажка в социальной сфере. Он высветил очень многие негативные вопросы. Мы от него отказываться не будем, но приведем все в порядок, чтобы люди не обижались, — резюмировал белорусский лидер.

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«Пусть это не рыночно, но пока мы будем действовать подобным образом»

Вместе с тем Лукашенко запретил увольнять работников без согласования с местными органами власти.

— Ни в коем случае нельзя сокращать и увольнять людей без согласования с местными органами власти. Естественно, руководитель недобросовестных людей держать не будет. И не надо. А ведь сегодня, когда я требую среднюю зарплату в Br1 тыс., уже некоторые подумывают: да, дадим Br1 тыс., но сократим энное количество людей, в том числе нормальных работников. Вот этого без согласования с местными органами власти делать нельзя. Нельзя в трудное время выбрасывать людей на улицу. Это неправильно. Пусть это не рыночно, но пока мы будем действовать подобным образом.

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