Лукашенко: «Я за свои годы не помню такой ночи»

Руководитель решил напугать белорусов рассказами о пятой колонне, которая пытается взорвать обстановку в Беларуси.

Цитаты, которыми сыпал Александр Лукашенко сегодня во время общения с представителями трудовых коллективов предприятия компании «Кроноспан» в Могилеве, впечатляют не только свое противоречивостью, но и слогом.

Наиболее зловещими были сегодня рассказы главы государства о провокациях, которые собирались устроить боевики, и пятой колонне.

Предлагаем наиболее яркие высказывания (цитируется по сообщениям пресс-службы президента).

«Никакая это не оппозиция»

— Такие люди есть, которым надо взорвать обстановку в стране. Я их называю пятой колонной. Никакая это не оппозиция, — заявил Лукашенко, подчеркнув, что тема безопасности и обороны находится исключительно в рамках президентских полномочий: — Я уделяю этому очень серьезное внимание.

«Я за свои годы не помню такой ночи»

В этой связи Александр Лукашенко напомнил о ряде серьезных инцидентов, произошедших на государственной границе за последнее время.

— Я за свои годы не помню такой ночи, чтобы было пять крупных происшествий. Настораживает то, что как только у нас зашевелилась пятая колонна ...Они и сами зовут, и желающие появились устроить нам тут заварушку. Вы должны понимать, что в мире таких людей не сотни тысяч, но тысячи есть, - специалистов, которые совершают провокации. Они, конечно же, управляются спецслужбами определенных государств.

«Обычный человек, который якобы пришел потребовать свое, становится боевиком»

Александр Лукашенко привел пример Украины:

— Эти провокаторы обычно востребованы там, где горячие точки. Это они стреляли, заводили толпу. Начинается паника, давка, люди друг на друга обозляются и, как снежный ком, начинается это возмущение. Тогда человеку подсовывают оружие, начиная от ножа и заканчивая стрелковым. И обычный человек, который якобы пришел потребовать свое, становится боевиком. Это целая технология цветных революций.

«Вышли в Могилеве 200 человек. Когда им предложили работу, они все разбежались»

Лукашенко выразил мнение, что кто-то предположил, что Беларусь созрела для цветной революции.

— Вышли в Могилеве 200 человек на площадь на работу проситься. Когда им предложили работу, они все разбежались. То есть, им работа была не нужна. Организовали людей вместе с пятой колонной, и пошла эта волна по крупным городам.

«Меня насторожило, что обнаружен автомат без номера»

— Там (за рубежом — «Салідаранасць») увидели, что есть спрос на провокаторов. Сейчас следствие разберется. Возбуждено уголовное дело. Они всячески пытаются прорваться на нашу территорию. Это не единичный случай, не в этом только году. Они постоянно то пистолеты, то пулеметы, то гранаты завозят внутрь Беларуси. Я посмотрел этот сюжет — там не все показали. Меня насторожило, что обнаружен автомат без номера. То есть, это бандитское оружие. Это меня больше всего настораживает.

«Один из лагерей был в районе Бобруйска и Осиповичей»

Ранее также рассказал про тренировочные лагеря в Украине и в районе Бобруйска и Осиповичей, а также деньги, которые шли через Польшу и Литву.

— Они не только не спали. Мы уже несколько десятков задержали (не тех, что в автобусах, анархистов с масками), которые тренировались в лагерях с оружием. Кстати, один из лагерей был в районе Бобруйска и Осиповичей. Остальные лагеря — в Украине. По-моему, в Литве или в Польше (не буду утверждать, но где-то там), — сказал Александр Лукашенко. — Деньги шли через Польшу и Литву к нам. Мы буквально в эти часы задержали пару десятков боевиков, которые готовили провокацию с оружием.

«Их мечта — разрушить власть и скинуть президента»

— Вы не волнуйтесь, страну мы никому не отдадим. Мы ее будем держать вместе с вами. Самый большой недостаток нашей так называемой пятой колонны — они уж слишком далеки от народа. Им надо взбунтовать страну. Мечта — разрушить власть и скинуть президента. Почему — а он не дает делить страну, заводы не прикарманишь, частной собственности на землю не вводит...

«Те, кто наверху поняли, что к президенту за «круглый стол» сядут другие»

Лукашенко рассказал, что в принципе не отверг идеюредактора «Народной волі» Иосифа Середича о круглом столе, но его принципиальная позиция заключается в том, что за таким столом должны присутствовать представители патриотичной оппозиции, которая любит свой народ и страну.

— С другими я разговаривать не буду — с провокаторами. Если президент во Дворец Независимости за круглый стол запускает провокаторов, что подумают нормальные люди? Поэтому я поставил условия. И это взорвало эту оппозиционную клоаку. Те, кто наверху поняли, что к Президенту они не попадут, а за стол сядут другие. «Как другие? Мы - начальники, нам оттуда денежки платят. А если другие, значит, другим будут платить». Это — глубинная причина, почему вдруг оппозиция так сильно у нас возбудилась. Понятно, еще и весеннее обострение у некоторых.

Александр Лукашенко также отметил, что западные организации, финансирующие оппозицию в Беларуси, готовы давать деньги в первую очередь при условии организации беспорядков.

— Нужен мордобой, кровь.

«Вот они — причины возбуждения нашей пятой колонны»

Что касается декрета №3 «О предупреждении социального иждивенчества», Александр Лукашенко подчеркнул, что с протестом выступают и те, кого в первую очередь должны касаться нормы соответствующего документа.

— Вот они — причины возбуждения нашей пятой колонны, — сказал глава государства, подчеркнув, что ситуация в Беларуси контролируемая и дестабилизации обстановки в стране не будет допущено.