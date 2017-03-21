Как Лукашенко сам себе противоречил: 4 удивительные цитаты одного дня

«Тихая спокойная страна», в которой «боевики готовили провокацию», где «отсутствует проблема взяточничества», но берут даже замминистры.

Сразу несколько противоречивых высказываний Александра Лукашенко прозвучало сегодня во время посещения в Могилеве предприятий компании «Кроноспан».

Предлагаем вам сравнить сказанное (цитируется по сообщениям пресс-службы президента и агентства БЕЛТА).

«Тихая спокойная страна» vs «десятков боевиков, готовящих провокации»

— У нас стабильное общество, у нас тихая, спокойная страна. У нас власть (где-то она ошибается, где-то допускает ошибки, и я могу совершать ошибки, я же тоже человек), согласитесь, не худшая.

— Мы буквально в эти часы задержали пару десятков боевиков, которые готовили провокацию с оружием... Кстати, один из лагерей был в районе Бобруйска и Осиповичей. Остальные лагеря — в Украине. По-моему, в Литве или в Польше (не буду утверждать, но где-то там). Деньги шли через Польшу и Литву к нам.

О том, как задерживали боевиков и небывалом раскрытии преступления, подробнее читайте здесь.

«Отсутствует проблема взяточничества» vs «замминистра взятку брал»

— Я не знаю, что еще сделать, чтобы лишний раз доказать, что здесь для вкладывания инвестиций созданы благоприятные условия... Мы не разворовали страну, не допустили обвала. Те же безопасность и стабильность вытекают из деятельности власти.

Александр Лукашенко добавил, что в Беларуси «отсутствует проблема взяточничества».

...И тут же рассказал про задержание за взятку замминистра МЧС Дмитрия Бегуна.

— Взятку брал. На месте взяли всех. Чего обижаться на меня? Все одинаковы перед законом: и министры, и замминистры. Светит восемь лет минимум. Доработался до генеральской должности, чтобы в тюрьме провести время... Так загнивает общество, гнилью покрывается. Замминистра, великий человек. Что тебе надо, работай. Чего тебе не хватает?

Вот таким непредсказуемым и противоречивым предстал перед белорусами Александр Лукашенко 21 марта. Впрочем, к такому полету мысли президента за 20 с лишним лет мы уже даже привыкли.