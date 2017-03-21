Замминистра по чрезвычайным ситуациям задержали за взятку

Об этом Александр Лукашенко рассказал сегодня во время общения в Могилеве с работниками предприятий компании «Кроноспан».

По его словам, Дмитрий Бегун подозревается в получении взятки от бизнесмена за ввод в строй объекта с нарушением требований противопожарной безопасности.

— Взятку брал. На месте взяли всех. Чего обижаться на меня? Все одинаковы перед законом: и министры, и замминистры, — цитирует слова Александр Лукашенко его пресс-служба. — Светит восемь лет минимум. Доработался до генеральской должности, чтобы в тюрьме провести время.

При этом руководитель обратил внимание, что в таких случаях чиновники не сами принимают объекты с нарушениями, а поручают это своим подчиненным.

— Так загнивает общество, гнилью покрывается. Замминистра, великий человек. Что тебе надо, работай. Чего тебе не хватает? — возмущался Александр Лукашенко.

Отметим, что Дмитрий Бегун был назначен заместителем Министра по чрезвычайным ситуациям в 2015 году. До этого он занимал должность начальника столичного управления МЧС.