Лукашенко рассказал, как в Беларуси задержали боевиков с оружием, готовивших провокацию

«Пришла в посольство и официально написала письмо: готовится провокация». Лукашенко поведал, как «настоящая белоруска» из-за границы помогла предотвратить беспорядки.

Удивительную историю о задержаниях боевиков рассказал Александр Лукашенко во время общения в Могилеве с трудовыми коллективами предприятий компании «Кроноспан».

Отвечая на вопрос одного из работников о причинах активизации в последнее время так называемой пятой колонны и различных оппозиционных структур, глава государства сказал:

— Как показала действительность, они не спали (отдельные), они потихоньку готовились на случай, выбирали момент, — цитирует слова Лукашенко его пресс-служба.

Он также рассказал про тренировочные лагеря в Украине и в районе Бобруйска и Осиповичей, а также деньги, которые шли через Польшу и Литву.

— Они не только не спали. Мы уже несколько десятков задержали (не тех, что в автобусах, анархистов с масками), которые тренировались в лагерях с оружием. Кстати, один из лагерей был в районе Бобруйска и Осиповичей. Остальные лагеря — в Украине. По-моему, в Литве или в Польше (не буду утверждать, но где-то там), — сказал Александр Лукашенко. — Деньги шли через Польшу и Литву к нам. Мы буквально в эти часы задержали пару десятков боевиков, которые готовили провокацию с оружием.

Руководитель отметил, что впоследствии общественности будет представлена более широкая информация о данном факте. Он также рассказал о том, как правоохранителям удалось узнать о существовании подобных планов.

— Спасибо, что есть белорусы и белоруски настоящие, которые будучи за границей - в Евросоюзе - предупредили нас. Женщина пришла в посольство и предупредила, официально написала письмо: готовится провокация. И мы начали разбираться. И действительно вышли на очень интересные вещи, — сказал Александр Лукашенко.

По его словам, теперь предстоит детально разобраться, откуда поступали деньги, кто занимался подготовкой, из каких стран приехали соответствующие люди. Лукашенко подчеркнул, что в Беларуси всегда готовы пресекать любую противоправную деятельность и бандитизм.

— Белорусы хотят жить спокойно и растить детей. Никому эта война не нужна, и я ее допустить не могу. Надо будет — в первой шеренге пойду со всеми близкими и родными. Но страну мы на поругание никому не отдадим, — резюмировал белорусский лидер.