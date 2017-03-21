На 23 марта объявлен суд над Некляевым и Статкевичем

«Хотят нейтрализовать всех», — уверен Некляев.

20 марта в суде Ленинского района Минска не состоялось рассмотрение административных дел Николая Статкевича и Владимира Некляева за их участие в несанкционированной акции — они не явились в суд.

Следующее заседание назначено на 23 марта, сообщила помощница председателя Минского городского суда Анастасия Шыльвян. В отношении обоих политиков заведены административные дела по части 3 статьи 23.34 - повторное нарушение порядка проведения массовых мероприятий и участие в них, сообщает Радыё Свабода.

Владимир Некляев уверен, что таким образов власти пытаются нейтрализовать активистов перед акцией 25 марта.

— Допускаю, что захотят засадить. Те политики, что отсиживают 15 суток в Молодечно, выйдут только поздно вечером 25 марта. Скорее всего, их освободят и выбросят где-то, чтобы выбирались еще до следующего дня. Хотят нейтрализовать всех, — выразил уверенность политик, сообщив, что еще не решил, пойдет ли на суд.

А вот Николай Статкевич говорит, что никаких повесток ему не приходило.

— Раньше мне присылали приглашения в суд через SMS на мобильный телефон. Но за неуплату штрафов мобильник у меня арестовали, так что телефона у меня сейчас нет. Пусть должным образом официально сообщат, объяснят, кто, куда и за что меня вызывает. Пусть снимут арест с мобильника. Если будет официальная повестка — будет разговор, — сообщил Радыё Свабодзе Статкевич.