В российском телесериале рассказали о тяжелой жизни в Беларуси, «батьке» и террористах

Вечером, 20 марта, на телеканале «Беларусь 1» показали российский детективный телесериал «След», в котором прозвучали крамольные мысли о ситуации в Беларуси.

Телесериал, как сообщается в титрах, не основан на реальных событиях, однако ситуации в них вполне жизненные. В филье рассказывается о работе сотрудников вымышленной организации – Федеральной экспертной службы (ФЭС), которая расследует наиболее запутанные и сложные преступления.

В частности, в 1074 серии, которая называлась «Неслучайный взрыв» и была показана по белорусскому телевидению, расследуется убийство на стройке, где среди прочих работают гатарбайтеры из Беларуси. Любопытными могут показаться диалоги между следователями и строителем белорусом по фамилии Коваль (см. на 10-й минуте):

Следователь: Паспортный режим нарушаем?

Белорус (со смешным белорусским акцентом): А кто ж меня официально на работу возьмець, што б паспортный режим не нарушаць?

Следователь: А что, кроме России работать негде?

Белорус: Есть, но там не лучше. Думаете, я от хорошей жизни сюда приехал?

Впечатляющим выглядит и диалог, когда следователи пытаются «расколоть» строителя Коваля, заставив признаться в преступлении. Ему демонстрируют кусок провода с его отпечатками, с помощью которого был устроен взрыв (см. с 13-й минуты).

Следователь: Ну что, Каваль, батька не всех у себя террористов перебил, вы к нам подались?

Белорус: Яких тэрарыстау?

Следователь: Таких! Это твой провод. Он использовался в теракте. Или думаешь, у нас смертной казни нет, так проскочишь? Так мы тебя к батьке отправим. У него с террористами разговор короткий.

Утром, 21 марта, показанную серию повторили.

Отметим, что появление белорусов в российских телесериалах – не редкость. Так же, как и использование известных фамилии наших соотечественников. Например, в российском телесериале «Петрович» Владимира Прокофьевича Некляева признали виновным в убийстве сына Александра Лукашина. А в телесериале «Джамайка» показали женщину по фамилии Ермошина, которой сотрудник милиции пообещал, что ей «сидеть — не пересидеть».