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Общество
21.03.2017
Салiдарнасць
Мэра Светлогорска нашли мертвым дома

По информации районного отдела Следственного комитета, его тело было найдено родными дома рано утром.

Ночью 21 марта умер председатель Светлогорского районного исполнительного комитета Виктор Дорошевич, сообщает телеканал «Ранак».

По информации районного отдела Следственного комитета, его тело было найдено родными дома рано утром. Мужчине было 40 лет. Причина смерти устанавливается.

Одно из последних публичных выступлений председатедя райисполкома:

Виктор Дорошевич был назначен председателем Светлогорского райисполкома в марте 2015 года.

Родился в 1976 году в Лельчицком районе Гомельской области, окончил Витебскую государственную академию ветеринарной медицины, академию управления при президенте Республики Беларусь.

C 2001 по 2003 годы работал ветеринарным врачом Брагинского коопзаготпрома, инженером по технике безопасности Брагинского райпо, главным ветеринарным врачом РСПУП «Птицефабрика «Рассвет» Гомельского района.

В 2003—2009 годах возглавлял Ветковскую ветеринарную станцию, КУП «Ветковский молочный завод».

С 2009 по 2013 годы являлся первым заместителем председателя – начальником управления сельского хозяйства и продовольствия Ветковского райисполкома.

С 2013 по 2015-й года работал председателем Чечерского райисполкома.

 
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