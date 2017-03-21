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21.03.2017
Создан «лучший в мире путеводитель о Беларуси»

Интернет-журнал о путешествиях 34travel.me объявил о запуске проекта Go to Belarus  – фактически это отдельный ресурс, рассказывающий о Беларуси как заезжим туристам, так и жителям страны.

Кроме фирменного формата гайдов по беларусским городам, материалы проекта будут описывать культурную программу, маршруты по стране, скрытые сокровища, а также гастрономические и социальные эндемики. Go to Belarus будет выходить на русском и английском языках.

– 34travel изначально создавался как проект «для наших о загранице», – рассказывает главный редактор Антон Кашликов. – Но сама жизнь вынудила нас взяться за описание родных широт. Мы берем на себя смелость и инициативу сделать лучший в мире путеводитель о Беларуси – и будем кропотливо над этим работать.

Перед запуском Go to Belarus мы прошерстили десятки ресурсов с подобными целями вроде nycgo.com или visitstockholm.com, и вынесли главную задачу, которую ставим перед собой этим проектом: Go to Belarus должен быть информативным и полезным, но при этом вдохновляющим и красивым. От этой задачи захватывает дух, но нам только это и надо.

Визуальный стиль и дизайн проекта разрабатывала арт-директорка 34mag.net и 34travel.me Кася Сыромолот.

– Как человеку, работающему с дизайном и фотографией, мне очень интересно исследовать визуальную составляющую Беларуси – а она, если не считать период 90-ых и 2000-ых, у Беларуси очень сильна и многослойна, – говорит Кася. – Если говорить о цвете, то для меня Беларусь – это сочетание серого (невыбеленный лен) и голубого (небо, водоемы). Плюс вечные белый и черный, с яркими мелкими вспышками красного (ягоды, узоры оберегов в вышивке, огонь). Именно это я хотела отразить в интерфейсе проекта. Беларусь куда более сложная, интересная и многогранная, чем просто орнаментальная часть.

Беларусь – это не про яркие кричащие цвета, а про спокойствие, сосредоточенность, ровный ритм и контраст. Про пропорциональность и соразмерность деталей. Нам частенько не хватает амбициозности. Здесь нет культуры «построим самое большое, самое высокое», зато в нас всех сильно понятие о качественном и кропотливом. Исторически беларусы умели находить общий язык с представителями многих культур и национальностей. Мы надеемся, что наш проект будет одним из таких средств коммуникации и открытости.

Подробнее о целях проекта можно прочитать тут

 
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