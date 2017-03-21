Что подорожало и подорожает в ближайшее время

Услуги почтовой и мобильной связи, бензин.

Белпочта повышает фиксированные тарифы на услуги почтовой связи общего пользования для физлиц. Как сообщается в постановлении Министерства антимонопольного регулирования и торговли, стоимость пересылки внутри страны письма или бандероли весом до 20 гр, почтовой карточки вырастет с 0,36 до 0,42 рубля.

Для индивидуальных предпринимателей и юрлиц стоимость пересылки по Беларуси письма или бандероли весом до 20 гр, почтовой карточки вырастет с 0,3 до 0,35 рубля.

Оператор МТС проинформировал своих абонентов об изменении тарифов на ряд оказываемых услуг с 1 апреля 2017 года.

Причину подорожания услуг в компании объяснили «ростом дополнительных затрат на развитие сетевой инфраструктуры сотовой связи, внедрение новых технологий, повышение качества оказываемых услуг, и составит не более 9% в сторону увеличения к уровню текущих тарифов на услуги».

В МТС отметили, что подорожание не затронет стоимость внутрисетевых звонков на тарифах «МТС Смарт» и «МТС Смарт+», стоимость услуг на тарифе «МТС СМАРТ Безлимитище», размер акционной абонентской платы для новых абонентов на всей линейке тарифов «МТС СМАРТ».

Напомним, что ранее дважды подорожало автомобильное топливо (в обоих случаях на одну копейку).

По данным Белстата, индекс потребительских цен в феврале 2017 года по сравнению с январем 2017 года составил 100,5%, с декабрем 2016 года — 101,4%.