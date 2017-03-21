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Общество
21.03.2017
Минтранс и МНС: «Таксист должен пассажиру объявить стоимость поездки до ее начала»

Почему таксисты «заламывают» цену на перевозку, а потом возникают конфликтные ситуации с пассажирами, которые не хотят оплачивать поездку?

На этот вопрос в эфире программы «Форум» на телеканале «Беларусь1» ответили представители Минтранса и Министерства по налогам и сборам Беларуси.

— Тарифы на перевозки автомобилями такси не регулируются. Но в Правилах автомобильных перевозок пассажиров сказано, что тарифы на перевозку, абонирование и стоимость прочих услуг объявляются перевозчиком. Таксист не должен говорить: «Едем по счетчику», он должен объявить стоимость поездки до ее начала, — отметил заместитель начальника управления городского транспорта Андрей Гладкий.

Лариса Шибко, начальник главного управления Министерства по налогам и сборам отметила, что сам водитель должен озвучить, по какому тарифу он будет перевозить пассажира.

— Наш потребитель не всегда знает, что ему нужно потребовать от перевозчика. А перевозчик не всегда выполняет те требования, которые прописаны в законодательстве. Когда пассажир садится в машину, сам водитель должен озвучить, по какому тарифу он будет его перевозить. В ситуации перевозки женщины с ребенком этого сделано не было — прямое несоблюдение правил перевозок пассажиров, — заявила Лариса Шибко.

Между тем представитель МНС отметила, что поездку все же необходимо оплатить, но при дальнейшем разбирательстве надо выяснить, была ли доведена до потребителя объективная информация, сколько будет стоить перевозка.

Громкая история с девушкой, которая заплатила за 10 км поездки больше 63 рублей оказалась не единственной. Буквально вчера стало известно об еще одной впечатляющей своей суммой  поездке — минский таксист взял за свои услуги почти 120 рублей за 30 минут езды.

 
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