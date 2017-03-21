«Лукашенко явно переборщил в асимметричности ответа Кремлю»

Какие бы интеграционные проекты ни затевали на постсоветском пространстве, получается СНГ, аморфное, расплывчатое и склизкое.

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) еще в ясельном возрасте, а с него уже сыпется дезинтеграционная труха. В свое время Евросоюз правильно начал интеграцию с угля и стали. Свободный рынок этих двух товаров призван был создать доверие ко всем участникам интеграционного процесса, продемонстрировать решимость больших и малых стран работать по единым нормам и стандартам. На постсоветском пространстве такими товарами могли быть нефть и газ.

[В условиях, когда президента РФ ведущие западные СМИ и политологи считают чуть ли не самым влиятельным политиком мира, постоянная доминация позиции Александра Лукашенко в белорусско-российских отношениях не может не раздражать хозяина Кремля и его ближайшее окружение]

Сами нарвались

Инициатива о реинтеграции посредством создания единого рынка этих товаров могла исходить исключительно из Кремля. Однако для российских властей своя рубашка оказалась ближе к телу. Газ и нефть стали источниками богатства олигархов, политиков, силовиков и идеологов, в т.ч. из Украины и Беларуси. Во второй половине 2000-х гг. эти товары снова вошли в состав геополитического оружия России. Белорусскому руководству не удалось канализировать его использование по отношению к себе в мирное русло. Нынешние попытки апеллировать к равенству условий хозяйствования для производителей Беларуси и России обречены на провал.

Этого самого равенства никогда не было. Едва ли оно появится после очередного демарша Александра Лукашенко и обострения газового конфликта.

Белорусское руководство почти 20 лет имело газовые и нефтяные преференции, а не единый энергетический рынок. Тем не менее один за другим подписывались интеграционные соглашения с Россией и другими постсоветскими странами.

Справка «БелГазеты». В 2000 г. был подписан договор о создании Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС). В октябре 2007 г. Беларусь, Казахстан и Россия подписали договор о создании Таможенного союза. В декабре 2009 г. главы трех стран согласовали план действий по формированию Единого экономического пространства (ЕЭП), которое должно было начать полноценную работу с начала 2016 г. В 2014 г. был подписан договор о создании Евразийского экономического союза (ЕАЭС), который начал действовать с начала 2015 г.

Россия все время обещала приступить к созданию единого рынка без изъятий и ограничений, но по ключевым для Беларуси товарам — нефти и газу — создание единого рынка откладывалось на неопределенное время. Президент РБ уповал на свою способность договариваться с Кремлем в режиме пакетного соглашения и ассиметричных действий (вы нам — газ и нефть по льготным ценам, я вам — гарантии партнерства против НАТО, защиту русского языка, единое информационное пространство и членство в ОДКБ).

Резкое снижение цен на нефть и нефтепродукты не только не ускорило процесс создания единого рынка энергоресурсов в ЕАЭС, а наоборот — обострило жадность энергетических монополий России. Этот тренд усилился существенным ростом влияния представителей «русского мира», никогда не считавших Беларусь самостоятельным, независимым государством. Поэтому в свете острого конфликта России с Грузией и Украиной, сирийской авантюры, обострения противостояния с США и ЕС они потребовали ликвидировать историческую оплошность и совершить реальное присоединение Беларуси к Российской империи.

Масло в огонь подлила позиция Беларуси в торговле сельхозпродукцией с Россией в контексте введения санкций в отношении стран Евросоюза. Лукашенко не поддержал решение Кремля и не присоединился к этим санкциям. Имел полное право. Впрочем, если бы ЕАЭС был полноценным Таможенным союзом, то решения о введении торгового эмбарго должны были бы принимать консенсусом все его члены. Владимир Путин со товарищи явно не были готовы передавать наднациональным органам такие полномочия. Лукашенко же продолжал вести себя в прежней манере, рассчитывая на то, что статус «единственного верного союзника» позволит ему сохранить как российский энергетический грант, так и возможность почти свободного экспорта сельхозпродукции на рынок РФ.

Ошибки-катализаторы

Но тут последовала серия громких ошибок белорусских властей. Они явно переборщили в асимметричности ответа на интеграционную политику Кремля. Отказ платить за газ по 2 за 1 тыс. куб.м в условиях резкого ухудшения финансового положения «Газпрома» резко активизировал противников президента РБ в Кремле.

Второй фактор, усиливший раздражение Кремля, — существенный рост товарного экспорта Беларуси в Украину.

Справка «БелГазеты». По итогам 2016г. он составил $ 2,85 млрд. — на 13,2% больше, чем в 2015г. Из этой суммы на нефтепродукты пришлось $ 1,75 млрд. (61,4%) — почти на млн. больше, чем в 2015г. В физическом объеме экспорт нефтепродуктов в Украину в 2016г. вырос на 34,7%.

Метафора «белорусским топливом заправляются украинские танки на Донбассе» возымела эффект в кругах, формирующих внешнюю политику Кремля.

Третий фактор — экспорт сельхозпродукции из третьих стран через РБ в РФ. Речь идет о пресловутых креветках, экзотических фруктах, якобы мясных продуктах из Украины и молочных продуктах из польского молока.

Четвертый фактор — слабые попытки белорусских властей нормализовать отношения с Евросоюзом и США. В Москве полно «экспертов», которые интерпретируют их как изменение стратегического курса официального Минска, чуть ли не предательство союзнических отношений. Поскольку Москва давно окунулась в эпоху пост-правды, гибридных и информационных войн, то даже такие экзотические версии воспринимаются полисимейкерами в России за чистую монету.

Пятый фактор — грубое передергивание в среде сторонников «русского мира» находят робкие попытки белорусских властей спасти язык и культуру, а также восстановить историю той территории, которую сегодня занимает ­Беларусь. В свете курса Кремля на единый взгляд на историю такого рода поход интерпретируется чуть ли не как ревизионизм и опасное отклонение от русскоцентричной версии истории.

Наконец, нельзя сбрасывать со счетов личные отношения руководителей Беларуси и России. Многие знатоки кремлевских коридоров власти утверждают, что не только Александр Лукашенко и премьер-министр РФ Дмитрий Медведев — «закоренелые друзья». Президент Путин и глава Беларуси тоже являются «заклятыми партнерами».

В условиях, когда президента РФ ведущие западные СМИ и политологи считают чуть ли не самым влиятельным политиком мира, постоянная доминация позиции Лукашенко в белорусско-российских отношениях не может не раздражать хозяина Кремля и его ближайшее окружение.

Энергетические товары vs нематериальные активы

Цены на газ и нефть, условия их поставки и оплаты, режим уплаты нефтяной пошлины (или налоговый маневр), выделение кредитов, правил доступа товаров из РБ на российский рынок — вот на что рассчитывает российское руководство в плане принуждения своего союзника к порядку, каким его видит Владимир Путин.

Инструменты Александра Лукашенко не так очевидны и однозначны. Использование каждого из них нужно сопровождать мощной информационной кампанией, на которую у официального Минска не так много ресурсов.

Первый инструмент в модификации бухгалтерии белорусско-российских отношений — цена транзита. Речь не идет о введении некого прямого платежа на товары из России и в Россию, а, например, об экологическом сборе, платеже на восстановление целостности тех же полесских болот или взносе на нейтрализацию последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

Второй инструмент — объявление моратория на участие Беларуси в проекте «Союзное государство» и «ЕАЭС» или на отдельные договоры в рамках этих проектов. Главное — напугать, снять информационные сливки, а не выйти из этих проектов.

Третий инструмент — приостановление членства в ОДКБ, введение ежегодного платежа за российские военные объекты в Беларуси, а также отдельной оплаты за предоставление России услуг по защите ее западной границы. Белорусские власти могли бы интерпретировать действия Кремля в энергетической и сельскохозяйственной сферах как подрыв системы национальной экономической безопасности. При этом Лукашенко постарался бы максимально плотно напрячь своих партнеров в российских силовых структурах, чтобы добиться восстановления энергетических отношений.

Четвертый инструмент — припугнуть Российскую православную церковь угрозой расширения сферы влияния Ватикана. Визит Папы римского Франциска был бы очень важным элементом применения этого сценария. РПЦ традиционно поддерживает союз РБ и РФ. Ответственные лица этой организации наверняка нашли бы возможности поговорить по душам «с рабом божьим Владимиром» на предмет его взаимоотношений со славянскими, православными братьями.

Пугать Россию введением ограничений для ее производителей при товарных поставках на белорусский рынок бессмысленно. Ассортиментные перечни, неформальный региональный протекционизм, институт специмпортеров эффективно блокируют российские товары в белорусской рознице. Введение эмбарго имело бы небольшой экономический эффект при высоких рисках нарваться на ответные протекционистские меры.

Пятый инструмент — изменение решения по БелАЭС. Любые сомнения в надежности этого объекта, способности российской стороны реализовать его, в экономической целесообразности БелАЭС грозят репутационными и, с высокой степенью вероятности, экономическими потерями для России, претендующей на гегемонию на рынке ядерной энергетики.

Шестой инструмент — отключение или резкое ограничение трансляции российских телеканалов в Беларуси, явно доминирующих в информационном пространстве Беларуси.

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Трудно сказать, на какую сумму официальный Минск может оценить все нематериальные активы. Так или иначе, получение хоть каких-то уступок со стороны Кремля возможно только лишь в рамках интеграционных проектов. Поэтому на повестке дня белорусского президента едва ли появится предложение выйти из Союзного государства или ЕАЭС. А вот поиски вариантов монетизации своего пребывания в них наверняка продолжатся.