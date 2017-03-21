Минфинорм вынес предупреждение «Нашай Нiве»

За «распространение информации, «способной нанести ущерб национальным интересам Беларуси».

Об этом сообщается на сайте издания.

Скриншот с сайта nn.by

Письмо за подписью министра Лилии Ананич датировано 14 марта, в этот же день было отправлено и предупреждение порталу TUT.BY. Правда, почта доставила его в редакцию «Нашай Нiвы» позже. Формулировка претензий такая же — распространение информации, «способной нанести ущерб национальным интересам Беларуси».

В письме из Министерства информации изданию «НН» перечислены восемь комментариев к статьям на сайте издания. В соответствии с требованиями закона, комментарии были удалены.

Как сообщается в письме, они содержали:

1. Резкие высказывания в адрес властей.

2. Расписание предполагаемых несанкционированных протестных акций в регионах.

3. Резкие высказывания в адрес исполнителей задержаний, в частности, задержания Дмитрия Дашкевича.

4. Резкую критику установленного недавно в центре Минска памятника городовому и поддержку перформанса левых активистов, направленного против появления этого памятника.

В соответствии с Законом о СМИ доступ к продукции СМИ, распространяемой посредством информационного ресурса в сети Интернет, может быть ограничен по решению Министерства информации в случае вынесения владельцу ресурса в течение года двух и более письменных предупреждений.

Шеф-редактор «Наша нівы» Андрей Дынько обращает внимание на то, что на предупреждении, которое они получили, стоит цифра «3», а значит, есть как минимум еще одно издание, которое попало под санкции Мининформа.

«Наша Ніва таксама атрымала папярэджанне Міністэрства інфармацыі. Выпісана 14.03, як і Тут.баю, толькі што мы забралі пошту пазней. Нумар у нас прастаўлены «3». Прагназую, што трэцім у нашай кампаніі папярэджаных будзе БелаПАН», — написал Андрей Дынько на своей странице в Фейсбук.

Между тем лидер «Говори правду» Андрей Дмитриев считает, что не СМИ надо наказывать:

«НН и Тутбай получили предупреждения за публикацию материалов угрожающих национальным интересам. Если следовать этой логике, страшно представить, что нужно сделать с теми, кто опубликовал Декрет #3», — написал он на своей странице в Фейсбук.