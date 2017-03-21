Как застраховать белоруса от безработицы

Кому стоит доверить деньги страхового фонда?

Минтруда и соцзащиты выступило с предложением ввести в Беларуси страхование от безработицы.

Как пояснил начальник управления политики занятости Министерства труда и социальной защиты Олег Токун, «в течение полугода оказавшийся без работы сможет рассчитывать на выплаты в размере 60% от его средней зарплаты на последнем рабочем месте».

Страхование от безработицы предлагают сделать обязательным. Но получать пособие смогут только те, кто зарегистрировался в службе занятости.

По подсчетам Минтруда, ежемесячный взнос должен составлять 0,5% от фонда оплаты труда. Предлагается платить эту сумму поровну — и нанимателю, и работнику.

Эксперт Белорусского института стратегических исследований (BISS) Елена Артёменко считает, что формирование бюджета на поддержку безработных — «это неплохо».

— Страховая модель, где нагрузка разделяется между работником и предприятием, — на мой взгляд, в этом направлении нужно двигаться. Но вопрос: какой эффект это окажет на экономику предприятий? — говорит Елена Артёменко.

Если оценка эффективности не будет сделана, велика вероятность, что повышение налоговой нагрузки на предприятия может отрицательно сказаться на их конкурентоспособности. Если речь идет о малом и среднем бизнесе, это может помешать его развитию.

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