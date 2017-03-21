«Лукашенко пытается переложить с себя ответственность»

Политолог и руководитель аналитического проекта Belarus Security Blog Андрей Поротников в комментарии «Салiдарнасцi» высказал опасение, что политика так называемой либерализации, которая проводилась в Беларуси, может резко закончиться.

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– Такая угроза действительно есть, особенно, когда официальный Минск поймет, что Запад ему денег не даст, – сказал он. – Я считаю, что сейчас речь идет не просто о возврате к репрессивным практикам 2011 года, а о полномасштабной диктатуре с полноформатной цензурой и сотнями политзаключенных.

Как отметил Андрей Поротников, пока белорусские власти заняты тем, что пытаются оправдаться за недавние жесткие задержания участников «Марша нетунеядцев» в Минске, а также других протестных акций в регионах:

– Думаю, что одна из возможных тем для недавней встречи Лукашенко с представителем МВФ – это попытка объяснить поведение белорусских властей. Его позиция, вероятно, заключалось в том, что якобы есть некие внешние силы, которые здесь как-то пытаются дестабилизировать обстановку. На это же направлены и слова о «пятой колонне», что выглядит попыткой переложить ответственность с себя на неопределенных людей.

Политолог считает, что последние «брутальные и показательные задержания» вызвали нешуточный резонанс на Западе.

– Это вызвало, мягко говоря, большое разочарование среди западных дипломатов и европейских политиков, которые поставили свою репутацию на восстановление отношений с белорусскими властями, – сказал эксперт. – Более того, продолжает действовать американский закон о демократии в Беларуси, согласно которому представители Соединенных Штатов обязаны голосовать против выделения Беларуси любой помощи во всех международных организациях.

Все это означает, что планы белорусских чиновников получить европейские деньги могут оказаться на грани срыва, подчеркнул руководитель аналитического проекта Belarus Security Blog.

– А в такой ситуации возможно все, что угодно, – подытожил собеседник.