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Политика
20.03.2017
TUT.BY
Мингорисполком отменил встречу с заявителями Дня Воли

Встреча организаторов акции 25 марта и Мингорисполкома отменена по инициативе властей.

Об этом сообщил TUT.BY один из заявителей Дня Воли, активист БХД Денис Садовский.

На встрече в 17.00 политикам должны были сообщить, удовлетворяется ли их заявка на шествие по проспекту Независимости. 20 марта истекает срок — пять дней до акции — когда по закону власть обязана дать ответ.

Садовский рассказал, что об отмене встречи ему сообщил Юрий Уральский, начальник отдела общественно-массовой работы Мингорисполкома. После этого активист БХД поехал в исполком, чтобы получить ответ на руки, но там ему лишь сказали, что выслали ответ по почте.

— Такога я яшчэ не бачыў. Яны ўсе схаваліся ад нас і не хочуць нічога даваць. Мы датэлефанаваліся да ідэалагічнага аддзела, яны сказалі, што адправілі лістом. Я запытаўся, чаму мне не могуць аддаць як заяўніку гэты ліст. Мне сказалі, што маю просьбу перададуць. Але ніхто не спусціўся. Зараз у іх увесь час занята, хіба што знялі слухаўку з тэлефона.

Садовский написал жалобу на нарушение законодательства, потому что сегодня истекает срок, когда власти должны дать свой ответ на заявку о проведении акции.

Это уже вторая попытка получить разрешение на шествие в День Воли, 25 марта. Первая заявка на проведение акции была передана в Мингорисполком 6 января, но оппозиции ответили отказом. Официально — из-за неправильно оформленных документов. Организаторы просят разрешить им сбор участников акции на площадке у Академии наук, а также шествие по проспекту Независимости до парка Янки Купалы. Акция должна пройти с 14.00 до 15.30.

Пока неясно, кто возглавит акцию. Многие лидеры оппозиции (Анатолий Лебедько, Виталий Рымашевский, Павел Северинец, Юрий Губаревич) отбывают сутки административного ареста за участие в «маршах нетунеядцев» в регионах.

Николай Статкевич заявил о своих планах возглавить шествие и провести его до площади Независимости, чтобы там решить вместе с собравшимися, что делать дальше. Такой подход раскритиковали в «Говори правду». Скептично к нему отнеслись и в БНФ: зампред партии Григорий Костусев считает, что план акции нужно иметь заранее, а не определять его на площади.

Оппозиция традиционно широко отмечает День Воли 25 марта. В прошлом году в Минске в этот день разрешенная городскими властями акция прошла без происшествий и задержаний и собрала до 1000 человек.

 
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