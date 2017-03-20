В Молдове задержали экс-депутата, обвиняемого в шпионаже в пользу России
Россия начала очередные военные учения в аннексированном Крыму, МВФ внезапно отложил решение о выделении Украине транша в миллиард долларов. Эти и другие актуальные темы – в свежем выпуске программы «Настоящее время».
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