«Тот неловкий момент, когда собственный народ стал пятой колонной президенту».

Байнет ответил на обвинения Лукашенко в попытке нагнетания ситуации в Беларуси, адресованные «пятой колонне» и западным спецслужбам.

В понедельник глава государства заявил, что его волнуют попытки нагнетания обстановки внутри страны.

— Имеется в виду попытка нашей «пятой колонны» при поддержке (опять же, мы это фиксируем, я тут никого абсолютно не запугиваю), финансировании западных фондов и руководстве западными спецслужбами наших отморозков, которые сбежали за границу, - попытка нагнетать ситуацию в Беларуси, — пояснил Александр Лукашенко.

По словам президента, это не проблема («мы с этим справимся»).

Белорусы на форумах обсуждают, кто на самом деле является «пятой колонной». Приведем самые яркие цитаты с дискуссионной площадки talks.by .

«Это пятая колона развалила экономику? Пятая колонна заставляет работать за меньшие деньги, чем пособие по безработице в соседней Польше и при более высоких ценах? Это пятая колона нарушает Конституцию?»

«Ат, не будем про пятую колонну. Давайте поговорим про наши четыре! Первая — безработные. Вторая — нищая провинция. Третья — люди на сокращение. Четвёртая — оборванные пенсионеры на голодной диете. Имеются и иные недовольные, бредущие сами по себе».

«Почему зарплата маленькая? Мешает 5-я колонна.

Почему вакансий нет? Виновата 5-я колонна.

Где талончики в поликлинику? Забрала все 5-я колонна.

Кто дурака в начальники поставил? Выбрала 5-я колонна».

«Да он же просто слеп! В каком зазеркалье мы с вами живем».

«А как он увидит, если вечно ходит в сопровождении людей в дорогих костюмах, ездит на роскошных авто, покупает посуду во дворец за несколько млн... Вспомните, когда он в последний раз просто так выходил к народу? Лет 10-15 назад... Сейчас его люди — это те, кто окружает его, а не Вася».

«Хватит уже собственных граждан называть отморозками. Они виноваты только в том, что не протестуют все массово против фальсификаций на выборах. А если уж употреблять слова «отморозок», то я называл бы этим словом парней в трико и государственных куртках».

«Тот неловкий момент, когда собственный народ стал пятой колонной президенту».

«Постоянно присутствующая, но невидимая «пятая колонна», это не граждане страны, выходящие на площадь, выражающие недовольство падающим уровнем жизни, декретом №3.

Пятая колонна — это глубоко законспирированный партизанский отряд с членами совета республики и товарищами в правительстве и национальном банке».

«5 колонна — это БТ, которое делает такие пакостные сюжеты о шествиях, что поневоле захочешь выйти на очередной марш».