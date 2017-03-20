На турецкого миллионера пожаловались работники «Журавинки»

После выхода материала о том, что владельцы отеля Crowne Plaza Minsk погрязли в долгах, в редакцию портала TUT.BY обратились работники компании «Минселко», которой принадлежит здание известного развлекательного комплекса «Журавинка».

Оказалось, у этих компаний общий собственник и общая проблема.

Фото Александр Каленик, TUT.BY

Компания «Минск Принцесс Отель», которая является владельцем здания отеля Crowne Plaza, контролируется турецким миллионером Суди Озканом. Кроме того, он владеет в Беларуси несколькими казино Princess. Одно из них находится в комплексе «Журавинка».

В 2014 году на месте легендарного ресторана «Журавинка» открылся гастрономический комплекс FoodRepublic, который включает 10 ресторанов и 7 кафе. Проект презентовали Джем Даниель и Ферит Балтаджыоглу (отец и сын вместе владеют одной из трех долей) и их партнер Мустафа Доган. Однако как сегодня заявили работники «Минселко», контроль на комплексом по-прежнему принадлежит Суди Озкану.

«В последнее время долги по зарплате растут снежным комом. Люди по полгода зарплату не видят. На данный момент нам должны за 4 месяца. А некоторые люди брали кредиты. И они становятся заложниками банков не по своей вине», — рассказывают сотрудники «Минселко».

«Нет, нам платят по 100−120 рублей, а чтобы полностью — никогда. Почему не уходим? Нам говорят, если уйдете, то вообще ничего не получите. Некоторые из ушедших попытались обратиться в суд, но им сказали, поздно спохватились», — добавляют работники.

В комплексе уже несколько раз отключали электричество, арендаторы стали возмущаться.

«А нам хозяева говорят, что мы вам не платим, потому что все забирает государство», — рассказывают сотрудники.

По данным на 1 марта 2017 года, «Минселко» входило в черный список компаний Министерства по налогам и сборам, имеющих задолженность перед бюджетом.

На прошлой неделе руководство компании клятвенно пообещало, что до 1 апреля рассчитается.

«1 апреля день такой, что уже никто не верит», — говорят они.

Между тем, по словам работников комплекса, хозяин компании Суди Озкан во время визитов в Минск постоянно появляется в компании знаменитых людей.

«На них у него деньги есть, а на простых смертных — нет», — негодует персонал.

Получить комментарий в «Минселко» не удалось.

Бай Лин в Минске

На минувших выходных в отеле Crowne Plaza и казино Princess в Минске гостила американская актриса китайского происхождения Бай Лин.

Как следует из инстаграма актрисы, в белорусской столице она побывала на хоккее, опробовала сауну, посетила казино и написала, что в Минске «все большие здание напоминают Китай в прошлом».

Публикация от realbailing (@realbailing) Мар 19 2017 в 3:36 PDT

Публикация от realbailing (@realbailing) Мар 19 2017 в 1:31 PDT

Бай Лин родилась 10 октября 1966 года в Чэнду, Китай. В 1991 году эмигрировала в США. В 1994 году впервые появилась на экране в фильме «Ворон». Получила настоящую известность благодаря картинам «Анна и Король», «Такси-3», сериалу «Остаться в живых» и другим.