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20.03.2017
Шок! После задержания журналистке приказали раздеться перед видеокамерой

Об этом Ольга Чайчиц рассказала в интервью Еврорадио.

Милиционеры задерживают Ольгу Чайчиц в Борисове. Скриншот с видео телеканала Белсат

Ольгу Чайчиц в этом году задерживали уже дважды: 12 марта — на подъезде к Рогачеву, а 18 марта — на главной площади в Борисове, на акции «нетунеядцев», которой не было.

— Когда я была в отделении и проводили обыск, меня снимали на видеокамеру. И женщины, которые меня осматривали, приказали мне раздеться. Перед видеокамерой! Это было очень странно, — рассказала Ольга. — Я отказалась, потому что знаю, что такого не должно происходить. И сказала, что считаю это унижением моей личности и не буду этого делать. Они переглянулись и сказали: «Ну ладно, тогда не раздевайтесь». После этого обыска было ощущение, что сходила к гинекологу.

 
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