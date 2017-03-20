Идеолог гомельского молокозавода о субботнике: «Проблемы на работе, у тех, кто не придет? Это ложь!»

В белорусских соцсетях появляются сообщения сотрудников гомельского молокозавода, принадлежащего ОАО «Милкавита».

Люди жалуются, что накануне Дня Воли им объявили о субботнике, который пройдет именно 25 марта. Причем, пишут работники молокозавода, тем, кто проигнорирует субботник, угрожают не продлить контракт.

Но в администрации «Милкавиты» говорят, что субботник — дело добровольное.

— Этот субботник традиционный — сошёл снег. Проводятся субботники в разные сроки. Но сегодня вы видите, какая погода установилась: наступила ранняя весна. Снег сошел, нужно наводить порядок, — пояснила «Нашей Ниве» Светлана Пешко, заместитель директора по идеологической работе. — И благодаря работе наших сотрудников мы приводим все в порядок. Все, что есть у нас — это благодаря нашим работникам.

Проблемы на работе, у тех, кто не придет? Это ложь! Ложь! Это сознательное и добровольное право работника [приходить на субботник]. Если человек пропустит — никаких последствий в отношении него не будет.