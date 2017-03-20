Виктор Ананич возглавил Беларусбанк

Наблюдательный совет 17 марта утвердил назначение Виктора Ананича на должность председателя правления Беларусбанка. Он вступает в должность с 23 марта.

Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе банка.

До настоящего времени Виктор Ананич являлся начальником Могилевского областного управления банка.

Предыдущий глава Беларусбанка Сергей Писарик был освобожден от должности решением наблюдательного совета ОАО «АСБ Беларусбанк» от 19 декабря по соглашению сторон.