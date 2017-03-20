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20.03.2017
Виктор Ананич возглавил Беларусбанк

Наблюдательный совет 17 марта утвердил назначение Виктора Ананича на должность председателя правления Беларусбанка. Он вступает в должность с 23 марта.

Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе банка.

До настоящего времени Виктор Ананич являлся начальником Могилевского областного управления банка.

Предыдущий глава Беларусбанка Сергей Писарик был освобожден от должности решением наблюдательного совета ОАО «АСБ Беларусбанк» от 19 декабря по соглашению сторон.

 
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