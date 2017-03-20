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Скандалы
20.03.2017
Салiдарнасць
Защитника Куропат осудили на 15 суток

Дмитрия Полиенко задержали во время передачи в Центр изоляции правонарушителей на Окрестина.

Дмитрий Полиенко

Как стало известно правозащитному центру «Весна», 20 марта был задержан социальный активист Дмитрий Полиенко.

По информации очевидцев, он пришел к Центру изоляции правонарушителей, чтобы передать передачу, зашел туда, а обратно уже не вышел.

Судья суда Заводского района Минска Вера Головкова признала активиста виновным по ст. 23.34 КоАП за участие в защиту Куропат 25 февраля. Дмитрия Полиенко наказали 15 сутками ареста.

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Правозащитница Наста Лойко считает, что задержание превентивное и связано с планируемой акцией против декрета №3, которая должна пройти 25 марта в Минске.

«В Куропатах лежат люди. И если это забыть — завтра там будем лежать мы»

«Трудно еще найти в мире народ с такой искалеченной исторической памятью, как белорусы»

 
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