Защитника Куропат осудили на 15 суток

Дмитрия Полиенко задержали во время передачи в Центр изоляции правонарушителей на Окрестина.

Дмитрий Полиенко

Как стало известно правозащитному центру «Весна», 20 марта был задержан социальный активист Дмитрий Полиенко.

По информации очевидцев, он пришел к Центру изоляции правонарушителей, чтобы передать передачу, зашел туда, а обратно уже не вышел.

Судья суда Заводского района Минска Вера Головкова признала активиста виновным по ст. 23.34 КоАП за участие в защиту Куропат 25 февраля. Дмитрия Полиенко наказали 15 сутками ареста.

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Правозащитница Наста Лойко считает, что задержание превентивное и связано с планируемой акцией против декрета №3, которая должна пройти 25 марта в Минске.

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