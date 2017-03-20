Слонимский активист: «Власти меня подставили, и больше доверия к ним нет»

Виктор Марчик вышел до суда на свободу.

Суд над слонимским активистом Виктором Марчиком, которого вчера задержали после «Марша нетунеядцев», перенесен на пятницу.

Всю ночь Виктор Марчик пробыл в участке. Согласно составленному на него протоколу, его обвиняют в организации несанкционированного мероприятия. Сегодня в суде он ходатайствовал, чтобы процесс перенесли, так как собирается искать адвоката.

– В отделении ко мне относились милиционеры нормально, хотя с протоколом не согласился. Меня подставили власти, и доверия к ним больше нет. Мы договаривались с заместителем председателя райисполкома Екатериной Рутковской, что митинговать на площади не будем, что не будет никакой символики. Я свое слово сдержал, тихо и спокойно привел людей к исполкому. А то, что им не понравилось, какие люди задавали вопросы, то этого я ничего им не обещал. Короче, доверия больше нашим властям нет ...