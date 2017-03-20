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Политика
20.03.2017
Салiдарнасць
«Говорить о зарплате в 500 $ просто смешно». Лукашенко назначил Шорцу новых замов

Александр Лукашенко 20 марта дал согласие на назначение трех новых заместителей председателя Мингорисполкома.

Экс-директор «Минскстроя» Федор Римашевский занял должность первого зама.

Бывший глава Московского района Александр Крепаки и бывший глава комитета по здравоохранению Игорь Юркевич стали заместителями столичного градоначальника.

По мнению главы государства, говорить о средней зарплате в Минске в $ 500 просто смешно. В столице она должна быть значительно выше, чем в регионах. Тогда это подтянет и среднюю зарплату по стране, передает слова Александра Лукашенко его пресс-служба.

– Решите пока три эти задачи, о которых я сказал: зарплата, занятость людей и цены. Это сейчас больше всего волнует людей. Все остальные задачи мы решим. Их просто не будет, других задач. Никто по улицам не будет шастать, никто на революцию звать не будет, никто не будет звать на какую-то бойню, чтоб кровь текла. Никто - если мы решим эти задачи, - сказал глава Беларуси.

«Сам Лукашенко сдает нас полностью» 

 
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