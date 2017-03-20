«Сам Лукашенко сдает нас полностью»

«Салідарнасць» записала, о чем говорили жители районного центра, пришедшие на акцию протеста в воскресенье.

Как сообщает «Газета Слонімская», 19 марта на центральной площади города собрались несколько сотен человек, недовольных социальной и экономической обстановкой в стране.

Несмотря на риск задержания за участие в несанкционированном мероприятии, горожане довольно смело высказывались о наболевшем. Приводим наиболее яркие высказывания участников акции протеста в Слониме.

О Лукашенко и лекарствах

– Мы проработали больше 40 лет, но пенсия у нас мизерная, а наши сыновья должны работать гастарбайтерами. Почему? Почему мы не можем купить нормальное лекарство? Почему нам говорят врачи, что Лукашенко не разрешает выписать по льготе импортное лекарство? А белорусское пьешь – и сдыхаешь, тебя колотит в конвульсиях. Это безобразие.

О растущей безработице

– Ужо дайшло да таго, што нам дазволена збірацца разам толькі на пахаваннях ды на вяселлях. А іншае ўсё забаронена… Я лічу, што сёння не мітынг трэба праводзіць, а рэквіем. Па тых прадпрыемствах, што ў горадзе зніклі. Сёння гадавіна, як не стала «Пухперо», як не стала «Гасцінкі», Аўтарэмонтнага завода. Замест таго, каб ствараць працоўныя месцы, яны іх зачыняюць. Раней горадам можна было ганарыцца, а зараз наадварот атрымліваецца.

О том, почему виновата местная власть

– Я пишу президенту, я не хочу его винить. Он многое сделал, когда пришел к власти – развалюху принял, поднял все, но он отдал власть местным, неконтролируемую. Что хотят, то творят здесь на местах! Гребут деньги, родню поустраивали, а пенсионеры работают, молодежь кончает самоубийством – до каких пор это будет продолжаться? А в ЖКХ что творится? По 15-20 миллионов получают, а с наших нищенских пенсий дерут деньги, за некую уборку, за свет на улице. Когда будет справедливость?

О последних избиениях протестующих

– Нас Лукашэнка па зомбаяшчыку пугае, што будзе Майдан, як на Украіне. Дык а хто там усе гэта стварыў? Улада! Калі яны паздзекваліся са студэнтаў, якія выйшлі на мірную дэманстрацыю, калі яны іх пазбівалі, пакалечылі. Вось тады народ падняўся! Гэта будзе і ў нас, калі вось так будуць хапаць у тралейбусах нявінных, як гэта было ў Мінску.

– Мы видели, как высаживали людей с троллейбуса, которые на митинге были – нормально это? Нет, не нормально!

Мысли о будущем...

– Нас разделят на Польшу и на Россию, все к этому идет. Сам Лукашенко сдает нас полностью. У нас нет экономики – а это самое страшное.

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Добавим, что в понедельник глава государства обвинил в попытке нагнетания ситуации в Беларуси «пятую колонну» и западные спецслужбы.