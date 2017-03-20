«Последние сравнения из уст Давыдько балансируют на грани разжигания социальной розни»

Политический обозреватель TUT.BY Артем Шрайбман прокомментировал высказывание главы Белтелерадиокомпании.

– Последние сравнения лидеров и активистов протеста с «тараканами» из уст главы Белтелерадиокомпании и вовсе балансируют на грани разжигания социальной розни.

Интересно, что именно «тараканами» в африканской Руанде провластные агитаторы от племени Хуту называли представителей другого племени Тутси в начале 90-х. Все закончилось одним из самых массовых геноцидов в истории.

Поэтому осторожнее, коллеги из госСМИ. Понимаю, приказ есть приказ, но, как вы любите говорить, страна у нас у всех одна.

«Это подло». Новые заявления Марзалюка, Генпрокуратуры и МВД об акциях протеста