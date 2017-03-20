«Последние сравнения из уст Давыдько балансируют на грани разжигания социальной розни»
Политический обозреватель TUT.BY Артем Шрайбман прокомментировал высказывание главы Белтелерадиокомпании.
– Последние сравнения лидеров и активистов протеста с «тараканами» из уст главы Белтелерадиокомпании и вовсе балансируют на грани разжигания социальной розни.
Интересно, что именно «тараканами» в африканской Руанде провластные агитаторы от племени Хуту называли представителей другого племени Тутси в начале 90-х. Все закончилось одним из самых массовых геноцидов в истории.
Поэтому осторожнее, коллеги из госСМИ. Понимаю, приказ есть приказ, но, как вы любите говорить, страна у нас у всех одна.
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