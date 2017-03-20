Анатолий Тарас готов подписаться, что история про Рогнеду и Владимира — сказки

В пятницу, 24 марта, с 18 до 20.00 писатель Анатолий Тарас проводит автограф-сессию в магазине «Академкнига» (пр. Независимости, 72). Будет представлена его новая книга «Страницы прошлого», а также другие издания.

Отметим, что последние работы историка вызвали бурные споры. Недавно, в интервью «Салідарнасці» Анатолий Тарас изложил свои аргументы, почему известная еще со школы история про Рогнеду и Владимира может быть вымыслом (подробнее об этом можно как раз прочитать в книге «Страницы прошлого»).

А также рассказал о новой книге Михаила Митина «Белая Русь: Хроника употребления термина», редактором которой выступил, заявив: «Это россияне обозвали нас «белорусами». К нам этот термин никакого отношения не имеет».