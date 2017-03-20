Лукашенко обвинил западные спецслужбы в попытке нагнетания ситуации в Беларуси

Глава государства заявил, что его волнуют попытки нагнетания обстановки внутри страны.

– Имеется в виду попытка нашей "пятой колонны" при поддержке (опять же, мы это фиксируем, я тут никого абсолютно не запугиваю), финансировании западных фондов и руководстве западными спецслужбами наших отморозков, которые сбежали за границу, - попытка нагнетать ситуацию в Беларуси, - пояснил Александр Лукашенко, передает его пресс-служба.

– Мы с этим справимся. Это не проблема, - сказал глава государства.

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