63 – не предел. Минский таксист потребовал почти 120 рублей за поездку

История о таксисте, который взял 63 рубля за поездку в 10 км по Минску, забудется не скоро. Но можно сказать наверняка, что, во-первых, люди не перестали брать такси «от борта», несмотря на все советы, а во-вторых, 63 рубля — далеко не предел.

Это подтверждает история нашего читателя Алексея.

— В прошлую субботу, 11 марта, взяли с друзьями такси от BlackHall Bar на улице Киселева. Взяли «от борта», какой-то темно-серый старый минивэн. Я спросил у водителя (мужчина лет 35—40), сколько будет стоить поездка. Тот ответил: «По счетчику».

Но мы настояли, чтобы он назвал хотя бы приблизительную стоимость. Мужчина сказал: рублей 30, может, немного больше. Сели, поехали, — рассказал Onliner.by Алексей.

По словам читателя, с улицы Киселева они отправились в Preston на проспекте Машерова.

— Возле магазина остановились буквально на несколько минут и поехали дальше — к станции метро «Спортивная». Там один из пассажиров вышел, причем он дал водителю 10 рублей за поездку, — утверждает собеседник. — Водитель взял деньги, и мы поехали уже в конечную точку маршрута — на проспект Рокоссовского. Вся поездка заняла минут 20, ну от силы 30.

По приезде, как говорит Алексей, таксист ошарашил итоговой суммой — 119 рублей по чеку.

Судя по чеку, в стоимость поездки вошли: абонирование — 15 рублей, более 87 рублей за километраж (тариф — 3,5 рубля за 1 км) и более 16 рублей за время поездки (тариф — 35 рублей за 1 час). Итого: 119 рублей 5 копеек

— Я отказался платить, вызвал милицию, — рассказал Алексей.

Пассажир пошел на принцип и платить отказался. Сотрудники милиции предложили проехать в опорный пункт, написать заявление.

— В милиции я указал, что считаю такую стоимость поездки необоснованной, с учетом того, что предварительную сумму мы с водителем оговаривали. Заявление у меня приняли. Спустя где-то неделю позвонил участковый, поинтересовался, разрешился ли мой спор с таксистом. Узнав, что не разрешился, он предложил мне заплатить требуемую сумму, а затем обратиться с гражданским иском в суд. Но я хочу, чтобы милиция провела проверку, что это за тарифы такие, откуда такая стоимость поездки. Если нужно, я пойду в прокуратуру, — говорит наш читатель.